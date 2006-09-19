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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۳۰

در معاملات فردا صورت مي گيرد:

عرضه عمده سهام شركت لوله و تجهيزات سديد

4.4 درصد سهم شركت لوله تجهيزات سديد در معاملات فردا 29 شهريور عرضه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرد: در معاملات فردا 29 شهريور ماه 1 ميليون و 440 هزار سهم ،معادل 4.4 درصد سهام شركت لوله و تجهيزات سديد عرضه مي شود.

بر اساس اين گزارش، فروشنده اين سهام شركت سرمايه گذاري  سديد تدبير است كه كارگزاري ارديبهشت ايرانيان آن را عرضه  خواهد نمود .

به گزارش مه،ر قيمت پايه هر سهم 20000 ريال اعلام شده و به صورت يكجا و نقدي عرضه مي گردد.

كل سهام منتشر شده شركت لوله و تجهيزات سديد 32 ميليونو 600 هزار سهم است و نماد آن در تابلوي فرعي قرار دارد.

کد مطلب 382521

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