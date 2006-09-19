عرضه عمده سهام شركت لوله و تجهيزات سديد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سازمان بورس اوراق بهادار اعلام كرد: در معاملات فردا 29 شهريور ماه 1 ميليون و 440 هزار سهم ،معادل 4.4 درصد سهام شركت لوله و تجهيزات سديد عرضه مي شود.

بر اساس اين گزارش، فروشنده اين سهام شركت سرمايه گذاري سديد تدبير است كه كارگزاري ارديبهشت ايرانيان آن را عرضه خواهد نمود .

به گزارش مه،ر قيمت پايه هر سهم 20000 ريال اعلام شده و به صورت يكجا و نقدي عرضه مي گردد.

كل سهام منتشر شده شركت لوله و تجهيزات سديد 32 ميليونو 600 هزار سهم است و نماد آن در تابلوي فرعي قرار دارد.