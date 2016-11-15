اهدای کتاب رایگان در روستاهای فاقد کتابخانه شهرستان دلگان

مهری بامری در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان روستاهای تابعه شهرستان دلگان کتاب رایگان توزیع خواهد شد.

وی افزود: کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دلگان برنامه های متنوعی در این هفته از جمله قصه گویی، مسابقه کتابخوانی، آموزش ساخت و نوشتن کتاب، و اهدای کتاب رایگان در روستاهای فاقد کتابخانه در بین کودکان و نوجوانان روستایی این شهرستان دارد.

خانم بامری هدف از این کار را آشنا نمودن دانش آموزان به اهمیت کتاب و کتابخوانی بیان کرد.