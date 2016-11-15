  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دلگان خبر داد:

اهدای کتاب رایگان در روستاهای فاقد کتابخانه شهرستان دلگان

اهدای کتاب رایگان در روستاهای فاقد کتابخانه شهرستان دلگان

دلگان - مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دلگان از اهدای کتاب رایگان در هفته کتاب و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان روستایی شهرستان دلگان خبر داد .

مهری بامری در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان روستاهای تابعه شهرستان دلگان کتاب رایگان توزیع خواهد شد.

وی افزود: کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهرستان دلگان برنامه های متنوعی در این هفته از جمله قصه گویی، مسابقه کتابخوانی، آموزش ساخت و نوشتن کتاب، و اهدای کتاب رایگان در روستاهای فاقد کتابخانه در بین کودکان و نوجوانان روستایی این شهرستان دارد.

خانم بامری هدف از این کار را آشنا نمودن دانش آموزان به اهمیت کتاب و کتابخوانی  بیان کرد.

کد مطلب 3825210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها