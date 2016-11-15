اما و اگرهای اخذ مالیات از خانه های خالی

باشگاه خبرنگاران نوشت: بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید براین که تعیین مالیات بر واحدهای خالی از مهم ترین تصمیم های اتخاذ شده متولیان امر است، اظهار کرد: علی رغم حرکت مثبت و هدفمند قانون مالیات بر واحد های خالی تاکنون شاهد اجرای موفق آن نبوده ایم.

وی با بیان اینکه لازمه اجرای این قانون وجود سامانه جامع اطلاعاتی در کشور است، تصریح کرد : پس از صدور مجوز های ساختمانی و پروانه های پایان کار به راحتی می توان اطلاعات کافی درباره وضعیت واحدهای ساختمانی بدست آورد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه رکود اقتصادی بر سر مسکن سایه انداخته است، افزود: کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت ها، تسهیلات با بهره های سنگین و.. همه بر رکود این بازار اثر داشته است.

همایون دارابی کارشناس اقتصادی بازار سرمایه و بورس در گفتگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر این که اجرای طرح مالیات برخانه های خالی آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد گفت: مالکان برای فرار از مالیات اقدام به انعقاد قرار دادهای صوری با اجاره بها و با قیمت بسیار پایین می کنند .

وی ادامه داد: برخی از املاک به صورت سنتی در فصل های خاص خالی می مانند تا در زمان مناسب خریداری یا اجاره داده شوند، با اجرای این طرح بسیاری از ساختمان ها و واحدهای ساختمانی از بازار مسکن حذف می شوند .



لزوم تعیین درجه بندی میزان مالیات برای صاحبان خانه های خالی

حسین هاشمی تختی نژاد عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، به لزوم تعیین درجه بندی میزان مالیات اخذه شده از خانه های خالی بر اساس درآمد صاحبان این املاک اشاره کرد و افزود:برای رعایت عدالت وتعادل در بازار میزان پرداخت مالیات بر خانه های خالی با توجه به میزان درآمد و مناطق سکونت صاحبان این املاک باید صورت گیرد .

وی گفت : به طورکلی اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی برای کاهش این واحدهای خالی و کاهش اجاره بها طرح مثبت و مناسبی است و باید با ارتقای رویکرد اجرایی آن برای محقق شدن آن در بازار مسکن مجلس و دولت عزم جدی داشته باشند .