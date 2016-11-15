فیلم/بازدید وزیر ارشاد از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری امروز در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: خوشبختانه هم اکنون شاهد حجم زیادی از زائران در مرز مهران هستیم که در حال تردد هستند هرچند حجم زوار بسیار بالاست.
وی بیان داشت: مردم در تردد از مسیرهای منتهی به مرز حتما به توصیه ها توجه کنند چراکه الان حجم زوار در مرز مهران بسیار بالاست.
وی عنوان کرد: در مرز مهران با بسیج شدن تمام امکانات استان و دیگر نقاط کشور کمترین مشکل را داریم.
صالحی امیری عنوان کرد: مردم با عوامل و مسئولان همکاری کنند تا هیچ مشکلی برای کسی پیش نیاید.
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