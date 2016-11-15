ترافیک در شهر مهران سنگین است/اجرای تمهیدات ترافیکی از سوی پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد حسین حمیدی در گفت‌وگو با رادیو رابعین با بیان اینکه اگر تقاضا در محور مواصلاتی مهران نسبت به ظرفیت بالا برود مطمئنا با مشکل مواجه می شویم، افزود: انتظار می رود همه زائران برای رسیدن به کشور عراق اولویت اصلی خود را مرزهای چذابه و شلمچه در نظر گیرند.

وی با اشاره به وضعیت مهران و راه های مواصلاتی به این شهر، گفت: در شهر مهران و راه های مواصلاتی به این شهر یعنی از استان ایلام و خوزستان به مهران، ترافیک پر حجم و در برخی موارد نیمه سنگین و سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور ناجا با بیان اینکه ورودی های شهر مهران به دلیل تراکم، بار سنگینی دارد، خاطرنشان کرد: ظرفیت پارکینگ های داخل شهر تقریباً تکمیل بوده و در حال حاضر با کندی حرکت در معابر منتهی به شهر مواجه هستیم.

وی با تأکید بر اجرای تمهیدات پلیس در این خصوص، تصریح کرد: راهکارهایی که پلیس طی این چند روز اجرا کرده پاسخگو بوده و موفق به مدیریت شرایط شده است.

به گفته این مسئول به دلیل حجم بالای ترافیکی در این مسیر زائران باید مسافت ۱۵ کیلومتری تا مرز را پیاده طی کرده زیرا دیگر اجازه تردد خودرویی در محدوده شهر به سمت مرز وجود ندارد.

رئیس پلیس راه راهور ناجا همچنین به شرایط دیگر مرزها نیز اشاره و اظهار کرد: مرز مهران به دلیل کوهستانی بودن جاده و تقاضای زیاد سفر از این مسیر شرایط ترافیکی کاملاً متفاوتی دارد.