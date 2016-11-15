هیات رییسه انجمن هنرهای نمایشی اردبیل انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته ۲۴ آبان ماه اعضای هیات رییسه گروه های ثبت شده انجمن هنرهای نمایشی استان اردبیل، طی برگزاری انتخابات، هیات رییسه انجمن این استان را انتخاب کردند.

در این آیین که با مدیریت نمایندگان اعزامی انجمن هنرهای نمایشی ایران و اداره کل هنرهای نمایشی برگزار شد ۹۴ نفر از هنرمندان نمایش این استان سه نفر را از میان هفت نامزد عضویت در هیات رییسه برگزیدند.

ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران که در این جلسه حضور داشت با یادآوری ضرورت ترویج تئاتر و با اشاره به جایگاه تحول آفرین این هنر شریف، از اقدامات انجمن هنرهای نمایشی قبل قدردانی کرده و تاکید کرد: اولویت کاری اعضای منتخب باید تئاتر اندیشی و تئاتر آفرینی باشد.

بهداروند با مصیبت دانستن بی توجهی به خردجمعی، هنرمندان را نخستین الگوهای اجتماعی در دسترس دانست که باید با اتفاق نظر و تاکید بر ابراز زیباترین جلوه های رفتاری، اسباب تعالی جامعه و تحقق آرمان های هنری را فراهم کنند.

وی با اشاره به انتساب برخی از چهره های برجسته تئاتر به این استان، خواستار افزایش تولیدات فاخر نمایشی و اجراهای عمومی نمایش شد.

بهداروند با اشاره به آغاز فصل تئاتر در تهران و ایران، از توجه ویژه دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به تولیدات تئاتری استان ها و ضرورت بهره مندی از بخش های مختلف این جشنواره توسط گروه های تئاتری در ماه های آتی یاد کرد.

در پایان این آیین که با اجرا و نظارت ایرجی نماینده مرکز هنرهای نمایشی، جواد مستخدمی نماینده انجمن مرکز و نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل برگزار شد، ناصر رهنما، سیدرضی محمودی و جاوید رخشانی به عنوان اعضای هیات رییسه جدید انجمن انتخاب شدند.