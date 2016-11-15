به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری در جلسه علنی امروز مجلس و پس از طرح سوال سه نفر از نمایندگان از وزیر کشور و قانع نشدن عموم نمایندگان از پاسخ های رحمانی فضلی اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که اینجا مقصر اصلی وزیر کشور نیست؛ یک مشکل عمومی در کشور داریم که باعث مشکلات بعدی شده است.

وی با طرح این سوال که چرا با حل نشدن مشکل پدیده مشکلاتی مانند ثامن الحجج و میزان به وجود آمده، گفت: چرا مجوزهای اولیه برای پدیده شاندیز صادر شد و چرا جلوی تخلفات گرفته نشد؟

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا دستگاه های ناظر وظیفه خود را انجام ندادند تبلیغات صدا و سیما برای چه بوده است!؟ آیا به صرف دریافت پول می توان چیزی را تبلیغ کرد؟

مطهری با بیان اینکه آیا ورود قوه قضاییه در این ماجرا درست بوده یا خیر تصریح کرد: همه این سوالات و ابهامات باید پاسخ داده شود و ما هم الان به دنبال قضاوت نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: سیصد جلسه هم که بگذاریم و دور هم چای بخوریم تا زمانی که پول دست سهامداران پدیده نرسد مشکلی حل نمی شود.

نایب رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: آقای وزیر کشور می گوید تمام مصوبات در حال اجراست و باید هم با جدیت دنبال شود تا مشکل مردم حل شود.