صدا و سیما برای تبلیغ پدیده شاندیز ۱۰ میلیارد تومان پول گرفته بود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان در جلسه علنی امروز مجلس و در طرح سوال از وزیر کشور درباره علت عدم پیگیری جدی مشکلات پدیده شاندیز اظهار داشت: در ۴،۵ ماه اخیر روزانه به طور متوسط حدود ۵۰ پیامک مردمی را درباره باقی ماندن مشکل پدیده شاندیز دریافت کرده‌ایم.

وی افزود: به قیافه من می آید که سوالات سیاسی داشته باشم اما این مساله هم بسیار مهم است و وزیر کشور نیز به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و رئیس ستاد تدابیر ویژه دولت در این رابطه نقش دارد.

عضو فراکسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از پلیس فتا داشتیم به ما گفتند که یکی از مسائلی که فضای مجازی را اشغال کرده و تهدید ایجاد می کند، موضوع پدیده شاندیز است.

کواکبیان با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار سهامدار پدیده فقط از خراسان نیستند و در سراسر کشور حضور دارند، گفت: صدا و سیما بیش از ۱۰ میلیارد تومان پول گرفته و این مجموعه را تبلیغ کرده و مردم نیز به صدا و سیما اعتماد کردند.

وی ادامه داد: این درست است که این مجموعه در دولت قبلی ایجاد شده اما شما (وزیر کشور) همان موقع رئیس دیوان محاسبات بودید چرا جلویش را نگرفتید؟

کواکبیان با اشاره به مصوبه شش بندی ۳۰ مرداد ماه امسال در هیات مدیره پدیده شاندیز برای ارائه سهام پدیده در فرابورس تصریح کرد: سه ماه از این مصوبه گذشته، چه کاری مهمی انجام شده است؟ چرا به فرابورس ارائه نداده اند؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که از مجموعه این جلسات و نشست ها چه نتیجه ای برای حل مشکل پدیده به دست آمده است، خاطرنشان کرد: ۱۴ ماه از مصوبه ۸ شهریور ۹۴ و سه ماه از مصوبه ۳۰ مرداد ماه هیات مدیره پدیده گذشته و هیچ اقدامی انجام نشده است؛ آقای وزیر می گوید که نمی توان سهام پدیده را در فرابورس ارائه کرد در حالی که مردم به هر حال انتظار دارند این مصوبات اجرایی شود.

کواکبیان خاطرنشان کرد: درست است که فعالیت پدیده در دولت قبل آغاز شد اما در همین دولت نیز با تبلیغات صورت گرفته سهام فروخته شده است.

وی تصریح کرد: مشکل پدیده را حل نکردیم، در نتیجه مشکلاتی مانند میزان، ثامن الحجج و پردیسبان یکی پس از دیگری به وجود آمد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه حل نشدن این مشکل کارآمدی نظام را زیر سوال می برد، گفت: وقتی عبدالمالک ریگی را از آسمان به راحتی زمین می کشیم چرا این مساله را نمی توانیم حل کنیم؟

کواکبیان در نهایت از توضیحات وزیر کشور قانع نشد و نمایندگان نیز با قانع نشدن از پاسخ های رحمانی فضلی، به وی کارت زرد دادند.