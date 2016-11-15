قاسمی: خبر حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به انتشار اخباری در برخی از رسانه های افغانستان مبنی بر حضور تعدادی از رهبران طالبان در ایران و همکاری ایران با این گروه اظهار داشت: حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است و روابط ایران با افغانستان بر اساس دولت محوری، همکاری دوستانه، برادرانه، منافع و امنیت مشترک تعریف شده است.