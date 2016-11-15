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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

در واکنش به خبر برخی رسانه های افغانستان؛

قاسمی: خبر حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است

قاسمی: خبر حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به انتشار اخباری در برخی از رسانه های افغانستان مبنی بر حضور تعدادی از رهبران طالبان در ایران گفت: حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به انتشار اخباری در برخی از رسانه های افغانستان مبنی بر حضور  تعدادی از رهبران طالبان در ایران و همکاری ایران با این گروه اظهار داشت: حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است و روابط ایران با افغانستان بر اساس دولت محوری، همکاری دوستانه، برادرانه، منافع و امنیت مشترک تعریف شده است.

کد مطلب 3825228

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