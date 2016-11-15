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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

امروز برگزار می شود؛

نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش‌رو و راهکارها»

نشست «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش‌رو و راهکارها»

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی «دهمین دوره جشنواره ملی بهار» با موضوع «اقتصاد مقاومتی؛ چالش‌های پیش‌رو و راهکارها»،امروز ۲۵ آبان‌ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «دهمین دوره جشنواره ملی بهار» با موضوع «اقتصاد مقاومتی، چالش‌های پیش‌رو و راهکارها»، به همت این مرکز و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار می شود.

این نشست روز سه‌شنبه، ۲۵ آبان‌ماه سال جاری، از ساعت۱۳تا ۱۵ با حضور سید امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۱۶-۶۶۹۷۰۶۱۴ تماس حاصل فرمایند یا به نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان جلال آل احمد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، اتاق شورای دانشکده مراجعه کنند.

کد مطلب 3825229

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