به گزارش خبرگزاری مهر، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «دهمین دوره جشنواره ملی بهار» با موضوع «اقتصاد مقاومتی، چالش‌های پیش‌رو و راهکارها»، به همت این مرکز و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار می شود.

این نشست روز سه‌شنبه، ۲۵ آبان‌ماه سال جاری، از ساعت۱۳تا ۱۵ با حضور سید امیر سیاح، مدیر گروه مطالعات کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک صدا و سیما و علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۱۶-۶۶۹۷۰۶۱۴ تماس حاصل فرمایند یا به نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان جلال آل احمد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، اتاق شورای دانشکده مراجعه کنند.