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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۴۵

مقام هفتم مسابقات پرش طول ارمنستان براي نماينده ايران

مقام هفتم مسابقات پرش طول ارمنستان براي نماينده ايران

عليرضا حبيبي قهرمان پرش طول ايران در مسابقات تك رشته اي ارمنستان به مقام هفتم رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر رقابتهاي تك رشته اي پرش طول ارمنستان با هدف گراميداشت رابرت اسطوره پرش طول اين كشور كه براي اولين بار در جهان بيش از هشت متر پريده بود به مدت يك روز و با حضور قهرمانان اروپايي و نماينده اي از آسيا برگزار شد.

بنابراين گزارش از طرف كميته برگزاري اين مسابقات يك ورزشكاربه عنوان نماينده اي از ايران به اين ديدارها دعوت شد كه فدراسيون دووميداني ايران عليرضا حبيبي قهرمان پرش طول كشوررا به منظور شركت دراين مسابقات انتخاب ومعرفي كرد.

دراين مسابقات نه ورزشكار از روسيه، اوكراين، ارمنستان و برخي از كشورهاي اروپايي شركت كرده بودند. حبيبي دراين مسابقات با ركورد 7متر و 49 سانتي متر به عنواني بهتر از هفتمي دست نيافت. دراين رقابتها ورزشكاري از اوكراين با 7 متر و 90 قهرمان شد.

به گفته فيروزي مربي اين ورزشكار و حبيبي تنها شركت كننده در اين مسابقات ، سطح رقابتها از نظر وضعيت ورزشكاران شركت كننده بسيار خوب بود اما شرايط ورزشگاه ميزبان براي برگزاري اين رشته مناسب نبود و به همين دليل تمامي شركت كنندگان دچار افت ركورد شده بودند.

کد مطلب 382523

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