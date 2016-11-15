بیش از یک تن آرد قاچاق در شهرستان شفت کشف و ضبط شد

سرهنگ علی صداقت درگفتگو با خبرنگار مهراظهار کرد: ماموران کلانتری مرکزی این فرماندهی در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پیکان وانت حامل آرد مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به بازرسی مأموران از خودروی مذکور ، افزود: در این بازرسی مأموران کلانتری مرکزی شفت موفق به کشف و ضبط بیش از یک تن آرد خارج از شبکه که به صورت قاچاق در حال خارج شدن از شهرستان بوده، شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شفت به بیان اینکه در جریان این موضوع فرد ۴۱ ساله مالک خودرو دستگیر شد، گفت: ارزش ریالی این محموله آرد بیش از ۱۰ میلیون ریال برآورد شده است.

به گفته این مسئول متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط معرفی شد.

صداقت با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و هنجار شکنان، از شهروندان خواست با تا هر مورد مشکوکی را از طریق تلفن۱۱۰ به مراکز فوریت های پلیس اطلاع رسانی و در افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه خود اثرگذار شوند.