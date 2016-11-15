امنیت مرزهای خوزستان در اربعین مطلوب است

سرهنگ سید محمد صالحی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به حضور فعال و چشمگیر نیروی انتظامی در دو مرز شلمچه و چذابه، امنیت مطلوبی برای زائران اربعین حسینی فراهم شده است.

وی افزود: تلاش همه مسئولان بر این است که زائران هیچ گونه دغدغه و مشکلی برای خروج از مرز نداشته باشند و در همین راستا از روزهای گذشته در مسیرهای منتهی به دو مرز شلمچه و چذابه و در خود پایانه ها تمهیدات ترافیکی و انتظامی خاصی اندیشیده شده است.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه پلیس، خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) را یک افتخار بزرگ برای خود می داند، تصریح کرد: برای تسهیل تردد زائران، کارکنان نیروی انتظامی با تمام توان و خلوص نیت در این مسیر ارزشمند خدمت رسانی می کنند.

صالحی تأکید کرد: زائران برای سفر به عتبات عالیات باید گذرنامه و ویزا داشته باشند. اگر زائران قوانین و مقررات را رعایت کنند بدون هیچ دغدغه و مشکلی می توانند به زیارت عتبات عالیات بروند.

وی گفت: زائران برای تسهیل سفر خود با مأموران انتظامی و مسئولان مستقر در پایانه ها همکاری لازم را داشته باشند.