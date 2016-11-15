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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان:

امنیت مرزهای خوزستان در اربعین مطلوب است

امنیت مرزهای خوزستان در اربعین مطلوب است

چذابه ـ جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: با تلاش های صورت گرفته، امنیت مطلوبی برای زائران اربعین حسینی در مرزهای خوزستان فراهم شده است.

سرهنگ سید محمد صالحی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه با توجه به حضور فعال و چشمگیر نیروی انتظامی در دو مرز شلمچه و چذابه، امنیت مطلوبی برای زائران اربعین حسینی فراهم شده است.

وی افزود: تلاش همه مسئولان بر این است که زائران هیچ گونه دغدغه و مشکلی برای خروج از مرز نداشته باشند و در همین راستا از روزهای گذشته در مسیرهای منتهی به دو مرز شلمچه  و چذابه و در خود پایانه ها تمهیدات ترافیکی و انتظامی خاصی اندیشیده شده است.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه پلیس، خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) را یک افتخار بزرگ برای خود می داند، تصریح کرد: برای تسهیل تردد زائران، کارکنان نیروی انتظامی با تمام توان و خلوص نیت در این مسیر ارزشمند خدمت رسانی می کنند.

صالحی تأکید کرد: زائران برای سفر به عتبات عالیات باید گذرنامه و ویزا داشته باشند. اگر زائران قوانین و مقررات را رعایت کنند بدون هیچ دغدغه و مشکلی می توانند به زیارت عتبات عالیات بروند.

وی گفت: زائران برای تسهیل سفر خود با مأموران انتظامی و مسئولان مستقر در پایانه ها همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 3825237

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