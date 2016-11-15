رعایت نکردن مسائل امنیتی موجب پلمپ بانک ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی ظهر سه شنبه در نشست فوق العاده کمیسیون جرائم خاص استان قزوین اظهار کرد: همه صنوف موظف به رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی با توجه به حساسیت مشاغل خود هستند و این موضوع امری بدیهی و لازم است.

وی ادامه داد: تاکنون پلیس پیشگیری براساس وظایف ذاتی و دستورالعمل های ابلاغی بارها و بارها اقداماتی را برای آگاه سازی صنوف مختلف انجام داده است و مشاوره های لازم را به مشاغل مختلف ارائه کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: مشاوره های ارائه شده از سوی پلیس رایگان و برای تأمین بیش از پیش امنیت مردم است از این رو به هیچ وجه پذیرفته نیست که کسی بخواهد در این خصوص بی توجهی و یا کم توجهی داشته باشد.

وی افزود: اگر افراد حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت این مسائل اهمال و سهل انگاری روا دارند، در صورت بروز حادثه و یا جرمی باید برای کوتاهی و قصورشان پاسخگو باشند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد: یکی از مراکزی که در توجه به هشدارهای پلیس کوتاهی داشته اند، بانک ها هستند؛ این سخن بدان معنا نیست که بانک های استان در این زمینه بی توجه بوده اند بلکه باید از بانک هایی که در خصوص نصب سیستم های امنیتی اقدام کرده اند، تشکر کنیم.

وی اعلام کرد: ممکن است بانک ها ادعا کنند که همه آنها سیستم های دوربین مداربسته و کنترل ورود و خروج و امنیتی اعلامی را فعال کرده اند که این ادعا اگرچه درست است ولی پذیرفته نیست چراکه پلیس پیشگیری برخی سیستم های دیگر را نیز مورد نظر دارد که باید در شعب بانک های فاق این سیستم ها، نصب و راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس تصمیم اتخاذ شده و هشداری که به مدیران سرپرستی بانک ها داده شده، به زودی شعب بانک های فاقد سیستم امنیتی به روز، پلمپ می شود چراکه اگر به واسطه پلمپ کار مردم معطل بماند بهتر است تا اینکه سرمایه مردم به تاراج رود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: با رعایت موارد اعلامی از سوی پلیس امکان سرقت و یا هر گونه تخلف در بانک ها به شدت کاهش خواهد یافت از این رو در صورتی که بانکی به واسطه قضور در اجرای موارد امنیتی مورد تعرض قرار گیرد، در کیفرخواست رسیدگی به پرونده بانک نیز به دلیل اهمال و کوتاهی به عنوان شریک جرم تحت پیگیرد قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به شناسای و دستگیری سارقان بانک های استان اظهارداشت: خوشبختانه دستگاه قضا و پلیس اشراف اطلاعاتی مناسبی بر استان دارند و رصد اطلاعاتی خوبی بر فعالیت های مجرمانه داریم و با اقدامات انجام شده به زودی سیستم های جدیدی را فعال و به روزرسانی خواهیم کرد که به لحاظ امنیتی از بیان آن خودداری می کنیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی یادآورشد: امروز ناامن کردن استان برای مجرمان سیاست جدی و اساسی دستگاه قضاست تا بتوانیم در این بستر امنیت و آرامش را برای مردم فراهم کنیم