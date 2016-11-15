۸۰ درصد خانوارهای استان هرمزگان سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صالح دریانورد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون اطلاعات ۸۰.۶۵ درصد خانوارها در سرشماری حضوری ثبت شده است، بیان داشت: ماموران سرشماری با گذشت ۲۶روز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش حضوری به ۶۶۸ هزار و ۵۶۰ مکان مراجعه و تاکنون ۴۱۹هزارو ۱۲۵ خانوار را سرشماری کردند.

وی افزود: در مراجعه ماموران سرشماری در کلیه نقاط استان، تاکنون ۳۸۷هزارو ۳۴۳ مکان به عنوان اقامتگاه معمولی خانوارهای استان شناسایی شده است.

دریانورد اظهارداشت: ماموران سرشماری موفق شدند از ۵۵.۷۳درصد خانوارها یعنی معادل ۲۳۳هزارو ۵۹۳ خانوار کدآماری دریافت شده و ۳۶.۷ درصد خانوارها معادل ۱۵۳هزارو ۸۲۹ خانوار به صورت مصاحبه با فرم سرشماری شده اند.

وی با اظهار اینکه در مراجعه ماموران همچنین ۳.۹۹درصد خانوارها غایب بودند، از عموم مردم خواست همچنان تا پایان سرشماری عمومی نفوس ومسکن به ماموران سرشماری را همچون فرزندان خود بدانند و با آنها همکاری کنند.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن هرمزگان ابرازداشت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال در دو مرحله انجام شده که در مرحله اینترنتی از ۳ الی ۳۰ مهر با مشارکت فعال مردم انجام شد و استان هرمزگان توانست جایگاه مناسبی در بین ۶ استان برتر کشور به دست آورد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش حضوری از ۲۸ مهر آغاز شده و تا ۲۸ آبان ادامه دارد.