علی فتح الله زاده در مورد علت بستری شدنش در بیمارستان که صبح امروز انجام شد به خبرنگار مهر گفت: وقت قبلی داشتم و باید یک عمل سرپایی انجام می‌دادم تا بتوانم به یک سفر بروم. چیز خاصی نبود توکل به خدا الان حالم خوب است.

فتح الله زاده در مورد اسنادی که برای تبرئه خود رو کرد گفت: از ابتدا هم می دانستم که باید مستند حرف بزنم و خدا هم کمک کرد تا آن سندها را داشته باشم. با این وجود هنوز دارم فکر می کنم که چه کسانی می خواهند تخریبم کنند و اتهام می زنند.

وی در ادامه افزود: وقتی می گویم دلخورم بابت برخی حرف‌های غیرمستند نیست، بلکه به این دلیل است که چرا می خواهند یک نفر را که عمرش را گذاشته، آسیب مالی هم دیده و در بخش عمرانی و قهرمانی شاید موفق بوده را با تهمت های بی اساس بزنند؟

وی تصریح کرد: من خیلی خودم را کنترل می کنم، اما برخی مواقع واقعا عصبی می شوم که اینچنین یک مدیر را دوره می کنند تا او را پایین بیاورند. البته عزت و ذلت دست خداست و من از هیچکس هم دلخور نیستم اما بهتر است اگر می خواهیم حرفی بزنیم آن حرف با استناد به سند و یا حکم قاضی باشد نه اینکه تهمت را منتشر کنیم تا یک نفر برای آبرویش بکوشد تا تهمت را با سند از بین ببرد و دوباره تهمت دیگری به او وارد کنیم.

مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال در ادامه افزود: متاسفانه برخی در حال سم پاشی هستند و خبرنگاران و مجری های توانمند ما را هم تحت تاثیر قرار می دهند اما دوازده سال است که با این رویه آشنا هستم و می‌دانم آنها که خط می‌دهند و سم پاشی می‌کنند چه کسانی هستند.

وی در مورد اینکه به نظر می‌رسد او برنده مناظره های اخیر با خادم و دیگران بوده است گفت: اگر چنین باشد خدا کمکم کرده است چون ریگی به کفش ندارم.

فتح الله زاده در مورد گفته یکی از اعضای هیات مدیره در مورد اینکه فتح الله زاده مدیر عامل استقلال نیست گفت: من نگفتم مدیر عامل استقلال هستم، گفتم در ثبت شرکت ها اینگونه است و باید عوض شود و هنوز اسم بنده را از مدیر عاملی حذف نکرده اند.