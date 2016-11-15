به گزارش خبرگزای مهر، رضا اسماعیلی از شاعران کشور در سخنانی عنوان کرد: در سالهای اخیر راهپیمایی اربعین در فرهنگسازی عاشورا تاثیر گذاشته است و موج بیداری اسلامی و مقاومت را تقویت کرده و گسترش داده است. همچنین خیلی از ذهنیت های غلط نسبت به قیام حسینی را اصلاح کرده است. پیش از این برخی برداشت های نادرست و ناثواب از قیام کربلا صورت می گرفت، اما این همایش میلیونی و شکوه راهپیمایی اربعین و تاملی که بین محبان آن حضرت اتفاق می افتد، باعث می شود آموزههای وحیانی و قرآنی بین عزادارن حسینی تبادل گفتمانی ایجاد کند و ذهنیت های غلط از بین برود.
اسماعیلی گفت: وقتی در اینترنت کلمه شیعه را جستوجو میکنیم، برخی مباحث خرافی و حاوی خشونت نمایش داده میشود و به نوعی میتوان گفت که در کشورهای غربی، دیدگاه مثبتی نسبت به شیعه وجود نداشته است. اما راهپیمایی اربعین حسینی با نظم و شکوهی که دارد، به جهانیان نشان میدهد که شیعه حسین در مسیر احیای کرامت های اسلامی گام بر می دارد و این همایش میلیونی نگاه جهانیان را اصلاح کرده و فرهنگساز بوده است.
این شاعر با بیان اینکه امیدوارم راهیپمایی اربعین حسینی باعث شود جهان اسلام به وحدت بیشتری دست پیدا کند، تصریح کرد: رزمندگان اسلام که با استکبار و استبداد مبارزه میکنند قوت قلب میدهند و انگیزه مبارزه آنها را تقویت میکند و همه این ها برکاتی است که اربعین داشته است.
وی همچنین گفت: شاعران در طول سالهای گذشته در مورد اربعین حسینی کمتر کار کردهاند و قیام حسینی بیشتر مدنظرشان بوده است و اشعاری که سروده شده در تبیین و توصیف قیام آن حضرت بوده است. در سال های اخیر به ویژه که بحث راهپیمایی اربعین به عنوان جریان فرهنگ ساز گسترش پیدا می کند، شاعران ذهن و زبانشان معطوف شده است که درباره خود اربعین دست به آفرینش هنری بزند و پیوند عاشورا و قیام حضرت موعود در این اشعار هم دیده می شود.
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