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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

رضا اسماعیلی:

اربعین ذهنیت‌های غلط نسبت به قیام حسینی را اصلاح کرده است

اربعین ذهنیت‌های غلط نسبت به قیام حسینی را اصلاح کرده است

رضا اسماعیلی معتقد است راهپیمایی اربعین در فرهنگ‌سازی عاشورا تاثیر گذاشته است و موج بیداری اسلامی و مقاومت را تقویت کرده و گسترش داده است.

به گزارش خبرگزای مهر، رضا اسماعیلی از شاعران کشور در سخنانی عنوان کرد: در سال‌های اخیر راهپیمایی اربعین در فرهنگ‌سازی عاشورا تاثیر گذاشته است و موج بیداری اسلامی و مقاومت  را تقویت کرده و گسترش داده است. همچنین خیلی از ذهنیت های غلط نسبت به قیام حسینی را اصلاح کرده است. پیش از این برخی برداشت های نادرست و ناثواب از قیام کربلا صورت می گرفت، اما این همایش میلیونی و شکوه راهپیمایی اربعین و تاملی که بین محبان آن حضرت اتفاق می افتد، باعث می شود آموزه‌های وحیانی و قرآنی بین عزادارن حسینی تبادل گفتمانی ایجاد کند و ذهنیت های غلط از بین برود.

اسماعیلی گفت: وقتی در اینترنت کلمه شیعه را جست‌وجو می‌کنیم، برخی مباحث خرافی و حاوی خشونت نمایش داده می‌شود و به نوعی می‌توان گفت که در کشورهای غربی، دیدگاه مثبتی نسبت به شیعه وجود نداشته است. اما راهپیمایی اربعین حسینی با نظم و شکوهی که دارد، به جهانیان نشان می‌دهد که شیعه حسین در مسیر احیای کرامت های اسلامی گام بر می دارد و این همایش میلیونی نگاه جهانیان را اصلاح کرده و فرهنگ‌ساز بوده است.

این شاعر با بیان اینکه امیدوارم راهیپمایی اربعین حسینی باعث شود جهان اسلام به وحدت بیشتری دست پیدا کند، تصریح کرد: رزمندگان اسلام که با استکبار و استبداد مبارزه می‌کنند قوت قلب می‌دهند و انگیزه مبارزه آن‌ها را تقویت می‌کند و همه این ها برکاتی است که اربعین داشته است.

وی همچنین گفت: شاعران در طول سال‌های گذشته در مورد اربعین حسینی کمتر کار کرده‌اند و قیام حسینی بیشتر مدنظرشان بوده است و اشعاری که سروده شده در تبیین و توصیف قیام آن حضرت بوده است. در سال های اخیر به ویژه که بحث راهپیمایی اربعین به عنوان جریان فرهنگ ساز گسترش پیدا می کند، شاعران ذهن و زبانشان معطوف شده است که درباره خود اربعین دست به آفرینش هنری بزند و پیوند عاشورا و قیام حضرت موعود در این اشعار هم دیده می شود.

کد مطلب 3825243
حمید نورشمسی

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