دیوانسالاری مانع از اقدامات جهادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه به رغم اینکه در تمام برهه های تاریخ انقلاب، مدیریت جهادی سخت ترین کارها را نیز پیش برده است ولی دیوانسالاری موجود، مانع از مدیریت انقلابی می شود.

وی با اشاره به توانایی های موجود در کشور به ویژه در نیروهای بسیجی تصریح کرد: وقتی این توانایی وجود دارد که موشک های نقطه زنی که از فاصله دو هزار کیلومتری اهداف مشخص را می زنند بسازیم، پس توانایی هر کار دیگری نیز وجود دارد و این توانایی جز با روحیه و مدیریت جهادی و انقلابی میسر نیست.

فرمانده سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد: وجود مشکلات در حوزه های مختلف به دلیل نبود نگاه انقلابی و مدیریت جهادی است و ساختارهای دولتی اجازه استفاده از توان بسیج را نمی دهد.

سردار عبدالله پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیست محیطی گیلان به ویژه وجود زباله در این استان گفت: زباله خطری خفته است که در آینده ای نزدیک، گیلان را با بحران بزرگی روبرو خواهد کرد.

وی همچنین آلودگی رودخانه های گیلان و کاهش عمق تالاب انزلی را از دیگر مشکلات زیست محیطی استان عنوان و تصریح کرد: مقابله با این مخاطرات عزمی جهادی را می طلبد.

فرمانده سپاه قدس گیلان در ادامه به تهدیدات زیستی که کشاورزی استان را تهدید می کند اشاره کرد و افزود: دشمن از هیچ اقدامی برای تضعیف کشور اسلامی ایران فروگذار نمی کند و با توجه به اهمیت بحث کشاورزی و غذا، نگاه ویژه ای در این حوزه وجود دارد تا از هرگونه مخاطرات زیستی در زمینه کشاورزی جلوگیری شود.

سردار عبدالله پور بحث تغذیه را بسیار مهم عنوان و تصریح کرد: هر کشوری که از نظر تغذیه دچار بحران شود، به طور قطع فلج خواهد شد و دشمن نیز با علم به این مهم، تهاجمات بسیاری را برنامه ریزی کرده که در راستای مقابله با آن، بسیج و سپاه با روحیه جهادی عمل می کنند.

وی مگس زیتون و سنبل آبی را دو مورد مهم تهدید زیستی خواند و گفت: مبارزه با این دو تهدید زیستی، از مهمترین اقدامات سپاه است.

فرمانده سپاه قدس گیلان از برگزاری نشست پیرامون بیوتروریسم و تهدیدات غذایی همزمان با هفته بسیج خبر داد.