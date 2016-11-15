۲۱واحد تولید کننده مصالح ساختمانی غیراستاندارد در کردستان پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، دومین جلسه کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات با محوریت مصالح ساختمانی برگزار شد.

در این جلسه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار کرد: ساخت و سازهای ایمن و حفظ سرمایه های ملی، یک وظیفه مهم است و باید با حساسیت روی این مسئله تأکید کرد.

قادری افزود: همه دستگاه ها مکلفند به وظایف خود به شیوه صحیحی عمل کنند و با همدیگر هماهنگی داشته باشند، ضمن اینکه خود مردم نیز باید حساس شوند و خرید مصالح ساختمانی را از هر جایی انجام ندهند.

وی عنوان کرد: باید نظارت جدی و دقیقی توسط دستگاه های ذیربط بر روی کیفیت مصالح ساختمانی انجام شود و هر واحدی که قادر به تولید مصالح استاندارد نیست، باید تعطیل شود.

معاون استاندار کردستان یادآور شد: این کار باید از شهرداری های سطح استان آغاز شود و همه بویژه شهرداری ها باید مصالح استاندارد تولید کنند، چراکه باید منابع دولتی و سرمایه های مردم را با استفاده از مصالح مناسب و استاندارد حفظ کرد.

قادری بیان کرد: حضور آزمایشگاه در تمامی واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی یک الزام است و واحدهای بدون آزمایشگاه نباید اجازه فعالیت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت نظام مهندسی در این راستا استفاده شود، تأکید کرد: نظام مهندسی باید به انجام وظایف خود در خصوص مسئله استانداردسازی به درستی عمل کند.

معاون استاندار کردستان عنوان کرد: تمامی دستگاه های دولتی باید فقط از واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی استاندارد خرید کنند و این یک تکلیف و ضرورتی برای همه است.

قادری افزود: سال گذشته ۱۱ واحد و طی ۷ ماه سپری شده از سال جاری نیز ۲۱ واحد تولید کننده مصالح ساختمانی غیراستاندارد در استان کردستان پلمب شده اند و پلمپ چند واحد غیراستاندارد دیگر نیز در دست اقدام است.