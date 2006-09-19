"باغ هاي شني " داراي ساختاري مدرن و موضوعي سنتي است

به گزارش مهر، رضا نجفي منتقد و مولف كتاب " درآمدي بر تاريخ ادبيات غرب " با بيان اينكه نقد ادبي تا حدودي سليقه اي است ، گفت : امروز جرياني در ادبيات غالب است كه به فرم و شكل خاص تر به زبان و نثر توجه مي كند .اين موضوع در آثار دوست داران گلشيري بيشتر ديده مي شود كه دغدغه زبان و فرم دارند تا دغدغه طرح .البته به نظر من هماهنگي ميان محتوا و فرم بايد وجود داشته باشد تا هم عوام بفهمند و هم خواص .

نجفي با اشاره به اين كه نويسنده " باغ هاي شني " بيشتر دغدغه زبان دارد و زبان گروه خاصي را بازآفريني مي كند ، گفت : عنوان كتاب نام هيچ كدام از داستان ها نيست و مفهومي استعاري دارد .باغ ، توهم خوشبختي آساني است كه تبهكاران گرفتار آن هستند و اشاره به فضاهاي تلخ داستان ها دارد .

وي در ادامه گفت : در اين مجموعه با يك سري داستان هم جنس و هم سنخ روبه روهستيم .اصطلاحات خاص طبقه لمپن در داستان ها گاهي به حدي زياد است كه براي خواننده عادي دشوار مي شود .

در ادامه نشست ، فرزام حقيقي با اشاره به فضاسازي زندان در داستان نويسي امروز گفت : آثاري از بزرگ علوي و احمد محمود در فضاي زندان مي گذرد .اما دغدغه آنها مسائل حزبي و تضادهاي فكري بوده كه قهرمان داستان را به زندان انداخته است ، اما باغ هاي شني از اين منظر متفاوت است .

وي ادامه داد : در اينجا زندانياني را مي بينيم كه آدم هاي شياد و دزدي هستند و اغلب گرفتار اعتياد و مسائل غير اخلاقي اند .

حقيقي به سير تحول به كارگيري زبان عاميانه در داستان نويسي امروز از جمالزاده به اين سو اشاره كرد و گفت : نويسنده در اين داستان ها براي قالبي نو به بازآفريني نثر دست زده و به زبان عاميانه بازگشته است .به كارگيري زبان عاميانه و لغات به كار گرفته شده در اين مجموعه ، به شخصيت پردازي كمك كرده است .

محمد رضا گودرزي نيز با بيان شيوه ساختارگرايي در تشخيص ادبيت متن گفت : در اين داستان ها ، نويسنده از برجسته سازي زبان استفاده كرده است .در نقد ساختار ساختارگرايي مي بايست هدف از روي آوردن به زبان عاميانه مشخص شود .اگر جمالزاده و ديگران براي نزديك شدن به زبان مردم ، با هدف ملموس و خوش خوان كردن داستان به اين كار دست مي زدند ، در اين مجموعه برجسته سازي زبان عاميانه متن را سخت خوان كرده است .

گودرزي افزود: اين مجموعه رفتارها ، نحوه گويش زندانيان است و مي توان آن را " دايره المعارف ادبي زندانيان " برشمرد .متن داراي ساختاري مدرن است اما مسائل و موضوعات آن به جامعه سنتي باز مي گردد .شكست زمان ، آشنايي زدايي در زبان و از نيمه شروع شدن و شكست ساختار نمايشي از ويژگي هاي مدرن بودن اين داستان است .