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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

طی یک حادثه رانندگی؛

خودروی پژو ۴۰۵ در سرپل ذهاب دچار حریق شد

خودروی پژو ۴۰۵ در سرپل ذهاب دچار حریق شد

کرمانشاه- طی یک حادثه رانندگی دو دستگاه خودروی سواری با یک دستگاه تراکتور در محور سرپل‌ذهاب استان کرمانشاه با هم برخورد کردند و خودرو پژو ۴۰۵ دچار حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عزیزی رئیس فوریت های پزشکی شهرستان سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر از تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری ۴۰۵ و پراید با یک دستگاه تراکتور در محور سرپل ذهاب- قصرشیرین خبر داد.

وی افزود: طی این حادثه که شب گذشته در حد فاصل سرپلذهاب تا سه راهی قره بلاغ رخ داد ۳ نفر مصدوم شدند و  خودروی پژو ۴۰۵ نیز در صحنه حادثه دچار حریق شد.

عزیزی از انتقال مصدومین این حادثه توسط نیروهای فوریت های پزشکی سرپل ذهاب به بیمارستان شهدای این شهرستان خبر داد.

رئیس فوریت های پزشکی شهرستان سرپل ذهاب، هم چنین از اقدام به موقع عوامل راهداری در سرپل ذهاب با استفاده از کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن خودرو دچار حریق شده خبر داد.

لازم به ذکر است، محور سرپل ذهاب- قصرشیرین از محورهای حادثه خیز استان کرمانشاه است که سالانه حوادث رانندگی زیادی در آن رخ می دهد.

کد مطلب 3825253

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