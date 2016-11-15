تولید اندامهای حیاتی بدن با مهندسی بافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر فتورایی در نشست خبری که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر را قطب مهندسی پزشکی کشور دانست و افزود: تاکنون این دانشکده مطالعات وسیعی در شاخههای مختلف مهندسی پزشکی اجرایی کرده است.
وی با اشاره به همکاری این دانشکده با ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری یادآور شد: با حمایت مالی این ستاد دستگاه تحریک الکتریکی مغز را طراحی و ساختیم. این دستگاه با یکسوم هزینه نمونه خارجی طراحی و ساخته شده است.
وی با اشاره به ایجاد دوره کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در این دانشگاه ادامه داد: تاکنون ۶۰ فارغالتحصیل در این مقطع در شاخههای مهندسی پزشکی داشتیم و اخیراً نیز برگزاری دوره دکتری مهندسی پزشکی به تصویب رسیده است و از سال ۹۶ اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع خواهیم کرد.
ایجاد گروه مستقل مهندسی بافت
فتورایی سابقه مطالعات این دانشکده را در حوزه مهندسی پزشکی از ۲۰ سال قبل دانست و گفت: تاکنون متخصصانی از حوزههای بیومکانیک و بیوالکترونیک به حوزه وارد شدهاند و با توجه به رشد مطالعات در حوزه مهندسی بافت اقدام به ایجاد گروه مستقل با نام گروه مهندسی بافت در این دانشکده کردیم.
وی با اشاره به دلایل این اقدام توضیح داد: براساس آخرین بررسیهای ما روند رشد مهندسی پزشکی و موضوعات مرتبط با مهندسی سلولی و مولکولی که از زیرشاخههای مهندسی بافت است، در دنیا بسیار جدی است از این رو اقدام به ایجاد گروه مستقلی در این زمینه کردیم تا مطالعات جدیتری در این زمینه صورت گیرد.
رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دستاوردهای محققان کشور در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر شرکتهای دانشبنیان فعال در این زمینه شکل گرفته که محصولاتی عرضه کردهاند ضمن آنکه نیروهای متخصصی تربیت شده است و این زیرساختها میتواند زمینه توسعه کشور را فراهم کند.
فتورایی به استفاده از دستاوردهای تولید شده در این حوزه در کشور اشاره کرد و گفت: بخشی از مطالعات حوزه مهندسی پزشکی درخصوص مهندسی بافت است که از طریق سلولهای بنیادی چون مغز استخوان اقدام به تولید ارگان برای بدن میشود که تیمهای تحقیقاتی زیادی در این زمینه مشغول به فعالیت هستند.
وی دستیابی به این هدف را در درازمدت میسر دانست و ادامه داد: ولی در حوزههایی چون ترمیم زخم محصولاتی تولید شده است که این جزو اهداف کوتاهمدت بوده که به آن دست یافتیم.
این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: یکی از اهداف مطالعات مهندسی بافت این است که آزمایشها را در محیطهای کنترل شده و مشابه با ساختمان بدن اجرایی کنند که در این زمینه پروژههای خوبی اجرایی شده است.
رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه در دنیا سرمایهگذاریهایی در حد چند هزار میلیارد دلاری در حوزه مهندسی پزشکی صورت گرفته است، گفت: در کشور بازار مهندسی پزشکی بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان است و برای تبدیل پژوهش به فناوری نیاز به افراد متخصص با استعداد بالا داریم تا در این امر موفق شویم.
وی میزان صادرات کشور را در حد ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار ذکر کرد و ادامه داد: این صادرات شامل تجهیزات پزشکی و سیستمهای مانیتورینگ بیمارستانی است که به کشورهای اروپایی صادر میشود.
وی تاکید کرد: ما میتوانیم با برنامهریزیهای دقیق علاوه بر اینکه زمینه جذب نخبگان را در کشور فراهم کنیم، با توسعه فناوریهای تولید شده در زمینه تجهیزات پزشکی اقدام به گسترش صادرات محصولات داخلی کنیم.
وی با ابراز تاسف از اینکه در ایران دستگاههای مختلفی در حوزه مهندسی پزشکی وارد شدهاند، گفت: برای دستیابی به اهداف موردنظر در این حوزه نیاز به هماهنگیهای بیشتر با این دستگاهها داریم.
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