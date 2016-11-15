  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

معاون استاندار مازندران اعلام کرد:

اهدای تسیهلات بسته رونق حمایت از تولید به ۶۷۵ واحد در مازندران

اهدای تسیهلات بسته رونق حمایت از تولید به ۶۷۵ واحد در مازندران

ساری - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: تاکنون ۶۷۵ واحد تولیدی از استان از تسهیلات بسته رونق تولید بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه۶۷۵ واحد تولیدی مازندران تا کنون از ۲۸۳ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق تولید بهره مند شدند  اظهار داشت:از این تعداد طرح های تولیدی ۱۸۶ طرح با ۱۶۹ میلیارد تومان مربوط به طرحهای حوزه صنعت و معدن و تجارت است.

وی یادآور شد: ۴۸۹ طرح جهاد کشاورزی استان نیز از ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق بهره مند شدند.

به گفته خیریان پور، ۴۲۴ طرح اقتصادی دیگر در مرحله عقد قرارداد با بانک برای دریافت تسهیلات هستند که با پیگیری های انجام شده اقدام خواهد شد.

کد مطلب 3825257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها