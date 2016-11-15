اهدای تسیهلات بسته رونق حمایت از تولید به ۶۷۵ واحد در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه۶۷۵ واحد تولیدی مازندران تا کنون از ۲۸۳ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق تولید بهره مند شدند اظهار داشت:از این تعداد طرح های تولیدی ۱۸۶ طرح با ۱۶۹ میلیارد تومان مربوط به طرحهای حوزه صنعت و معدن و تجارت است.

وی یادآور شد: ۴۸۹ طرح جهاد کشاورزی استان نیز از ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیلات بسته رونق بهره مند شدند.

به گفته خیریان پور، ۴۲۴ طرح اقتصادی دیگر در مرحله عقد قرارداد با بانک برای دریافت تسهیلات هستند که با پیگیری های انجام شده اقدام خواهد شد.