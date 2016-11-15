وجود نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری شایسته البرز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری در استان البرز که در پارک شهید چمران کرج برگزار شد، اظهار کرد: سامانه سامد یکی از طرح های نوآورانه دولت یازدهم است که در همه استان‌های کشور افتتاح شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این مرکز برپایه اندیشه و تدبیر شکل گرفته است، افزود: این مرکز آخرین مرکز در سی و یکمین استان کشور است که امروز افتتاح می شود.

شریعتمداری ضمن تشکر از ریاست مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: اپراتورهایی که در این مرکز مشغول هستند در چهار شیفت کاری به هموطنان خدمات ارائه می کنند.

معاونت اجرایی ریاست جمهوری در ادامه ضمن تشکر از شهرداری کرج که برای تدارکات سفر هیات دولت به استان البرز تلاش کرده است، اظهار داشت: برکت این جلسه با حضور خانواده های شهدا تکمیل شده است از خانواده های محترم شهدای البرزی که در این مراسم حضور دارند، تشکر می کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سفر کاروان تدبیر و امید به استان البرز آخرین سفر از دور اول سفرهای هیات دولت به استان های کشور است، گفت: کاروان تدبیر و امید پس از این سفر به ورامین و پاکدشت نیز خواهد رفت.

شریعتمداری با اشاره به اینکه ۲۶ هزار نفر از کارشناسان دستگاه های اجرایی در طول سفرهای هیات دولت به استان های کشور در سامانه سامد فعالیت کرده اند، بیان کرد: همه درخواست های شهروندانی که با این سامانه تماس گرفته اند، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: در طی سفرهای ریاست جمهوری به استان های کشور یک میلیون و ۶۳ هزار و ۷۵۰ نامه شهروندان در سامانه سامد ثبت شده است.

وی به پیک ویژه مستقر در سامانه سامد اشاره و تصریح کرد: ۲۲ هزار و ۵۲۶ مورد خاص توسط این پیک مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

شریعتمداری در ادامه به سفر هیات دولت به استان البرز اشاره کرد و گفت: البرز سی و یکمین استان کشور است که دارای ظرفیت‌ها و دارایی های زیادی است یکی از این ظرفیت ها قرار گرفتن در کنار پایتخت و تحمل بخشی از بار کلانشهر تهران است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در کنار سلسله جبار البرز با همه زیبایی های طبیعی اظهار داشت: خوشبختانه بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی کشور در این استان مستقر هستند.

وی با اشاره به استقرار ۳۵۰۰ واحد صنعتی در استان البرز افزود: این استان صنعتی توانسته است در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ۴۵۰ واحد صنعتی راکد و غیرفعال را فعال کند.

شریعتمداری به ظرفیت های کشاورزی استان البرز اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه کشاورزی اراضی حاصلخیزی در اختیار استان است که بخشی از نیازهای کشاورزی کشور را تامین می کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به استقرار سه معناونت مهم وزارت جهاد کشاورزی در استان البرز گفت: سازمان ملی استاندارد در این استان مستقر است. استان البرز در حوزه صنعت و کشاورزی حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی در ادامه به وجود فرودگاه بین المللی پیام اشاره و تصریح کرد: در این فرودگاه پروازهای بین المللی نیز مجوز پرواز دارد در صورتی که استفاده درستی از این فرودگاه شود می توان توسعه استان را شاهد بود.

شریعتمداری به وجود مراکز علمی و آموزشی در استان البرز اشاره کرد و گفت: هزار و ۳۰۰ نفر دانشجو و ۲۵۰۰ عضو هیات علمی در این استان مشغول به فعالیت هستند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ۴۳۰ هزار دانش آموز در استان البرز مشغول به فعالیت هستند، افزود: اقوام زیادی در این استان زندگی می کنند این فرصت بسیار خوبی برای دولت تدبیر و امید است که پیام خود را در این استان به گوش همه اقوام در ایران برساند.

وی با اشاره به اینکه مجموعه ظرفیت های استان در حوزه کشاورزی، صنعت، علم و فناوری می تواند قابلیت رشد هر چه بیشتر البرز را در کشور فراهم کند، عنوان کرد: وجود نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشوری، شایسته این استان نیست.

شریعتمداری نرخ بیکاری استان البرز را ۱۲.۸ درصد اعلام کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان البرز از متوسط کشوری بالاتر است همانطور که این استان مهاجرپذیر است باید فرصت های شغلی نیز ایجاد شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: در نظرسنجی هایی که در استان البرز ایجاد شده مردم مهمترین مشکل خود را معضل بیکاری اعلام کرده اند به همین منظور ایجاد فرصت های شغلی باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

وی به تهیه گزارشی که توسط نخبگان استان البرز با همکاری نهاد ریاست جمهوری انجام شده است، اظهار کرد: این گزارش که با عنوان مسئله شناسی راهبردی توسعه استان البرز تهیه شده است، آینه تمام نمای نقاط ضعف و قدرت است.

شریعتمداری با اشاره به اینکه موضوع اشتغال، ملی است، افزود: دولت برای حل این معضل باید قدم های قوی تری بردارد برای حل این معضل نیازمند سرمایه گذاری در همه حوزه ها هستیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: دولت برای حل معضل بیکاری باید قدم ها را به صورت فوری بردارد.

وی موضوع دومی که توسط مردم استان البرز در نظرسنجی ها مطرح شده را مسئله ترافیک عنوان کرد و گفت: چند محور مواصلاتی در کشور در این استان وجود دارد به طوری که گزارش ها حاوی تردد روزانه ۲۰۰ هزار خودرو در محورهای مواصلاتی استان البرز است.

شریعتمداری حل معضل ترافیک کلانشهر کرج را خواسته شهروندان البرزی از دولت تدبیر و امید دانست و خاطرنشان کرد: مسئله سومی که مردم استان البرز اعلام کرده اند به کمبودهای حوزه بهداشت و درمان مربوط می شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: یکی از مهمترین مسائلی که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد حل معضلات حوزه بهداشت و درمان است.

وی در بخش دیگری گفت: ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان منابع غیردولتی برای توسعه استان در نظر گرفته شده که جای بسی امیدواری دارد.

شریعتمداری در ادامه تاکید کرد: باید وعده های داده شده که به دست فراموشی سپرده شده است را احیا کنیم تا چرخ های توسعه استان البرز شتاب بیشتری بگیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان سخنان خود از محبت و میهمان نوازی مردم شریف استان البرز از خدمتگزاران خودشان در دولت تقدیر کرد.