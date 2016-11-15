اقدامات صورت گرفته در محوطه تاریخی ارگ علیشاه کارشناسی شده است

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: هفته گذشته بود که انتشار تصاویر و مطالبی از انجام برخی کارهای عمرانی در محوطه تاریخی ارگ علیشاه تبریز در مجاورت مصلی اعظم این شهر، موجی از اظهار نظرها و کمپین ها در فضای مجازی و رسانه ای را به وجود آورد و بعضی از نمایندگان مجلس و شورا نیز در این خصوص اظهار نظرها کردند تا اینکه مجموعه استانداری، فرمانداری و میراث فرهنگی آذربایجان شرقی نیز در این مورد ورود پیدا کرده و عملیات گودبرداری برای ساخت پارکینگ در محوطه این بنا متوقف شد.

در این مدت اخبار و گزارشات متعددی در این خصوص روی خروجی خبرگزاری ها و صفحات روزنامه ها منتشر و درج شد اما خبرنگار مهر برای روشن شدن بیش از پیش ابعاد این ماجرا به سراغ حجت الاسلام و المسلمین محمدی مسول بنیاد خیریه مصلی امام خمینی (ره) تبریز رفته تا زوایای سوژه داغ این روزهای تبریز در حوزه گردشگری را واکاوی کند که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.

* بحث را از علت تصمیم برای ساخت پارکینگ در محدوده ارگ علیشاه آغاز کنیم، چرا این تصمیم گرفته شد؟

مجموعه مصلای حضرت امام خمینی (ره) تبریز علاوه بر پذیرایی از حجم کثیری از نمازگزاران در روزهای عادی و مناسبت ها، مجهز به قرائت خانه و تالار کنفرانس هست و ازدحام خودروهای نمازگزاران و مراجعان در عمل محوطه ارگ علیشاه را به پارکینگ عمومی تبدیل کرده و زیبایی بصری و فضای تاریخی آن را تحت تاثیر قرار می داد.

بر همین اساس و با توجه به ازدحام خودروهای پارک شده در محوطه مصلی و نیز نبود جای پارک مناسب در خیابان های مجاور مجموعه مدیریتی مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز را بر آن داشت تا در این خصوص چاره جویی کند.

* نتیجه این چاره جویی ها و رایزنی ها چه بود؟

پس از رایزنی های متعدد با شهرداری کلانشهر تبریز و اداره کل میراث فرهنگی و همچنین سایر ادارات و سازمان های مدیریت استانی و شهر تبریز مجوز احداث پارکینگ طبقاتی زیر زمینی با اولویت حفظ سازه ارگ علیشاه و محوطه ی متبوعش اخذ شد.

این پارکینگ طبقاتی ظرفیت ۴۵۰ دستگاه خودرو را داشته و تمامی مسایل امنیتی و حاشیه ای با نظارت کارشناسان خبره از سازمان های متولی رصد می شود.

* با این حال احتمال آسیب رسیدن به بنای ارگ علیشاه علامت سئوال بزرگی است که همه به دنبال پاسخی قانع کننده برای آن هستند

مطابق نقشه های تایید شده پارکینگ طبقاتی با فاصله های ۶۰ متری از بنای ارگ علیشاه، فاصله ۱۰ متری از خانه عبدالله یف و نیز فاصله ۴۰ متری از مصلی احداث خواهد شد.

این در حالی است که رایزنی ها برای اخذ موافقت ها و نیز تایید نقشه های احداث از زمان شهردار و مدیر کل اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام یافته و مجموعه مدیریتی جدید نیز بر حسن اجرای آن نظارت مستمر دارند.

علاوه بر این حراست و صیانت از مکان های مقدس اسلامی از اولویت های هر فرد مسلمان و سازمان اسلامی است و بنیاد خیریه مصلی امام خمینی (ره) تبریز اهتمام ویژه ای به حفظ صحیح و اصولی ارگ علیشاه دارد که محراب اصلی مسجد علیشاه محسوب می شود.

* بنیاد خیریه مصلی امام خمینی (ره) تبریز چه فعالیت هایی برای حفظ و نگهداری بنای تاریخی ارگ علیشاه انجام داده است؟

این بنیاد در سالیان گذشته با اجرای سیستم زه کشی در پیکره این بنا موفق به مهار رطوبتی شده است که در اثر گذشت زمان تا عمق هفت الی هشت متری بنا رسوخ کرده بود و پاکسازی بنا از وجود علف های هرز و خرد در اقصی نقاط سازه دیگر اقدام این نهاد بوده که بطور مستمر انجام می شود.

این خدمات محدود به سازه مجموعه تاریخی ارگ علیشاه نبوده بلکه خانه تاریخی عبدالله یف نیز بطور مستمر از این خدمات بهره مند می شود.

* و نکته آخر؟

در پایان باید بار دیگر بر اجرای مطلوب این پروژه در کنار صیانت از اماکن ارزشمند تاریخی و ملی تاکید کرد و از تمامی کارشناسان و صاحب نظران خواست قبل از هرگونه اظهار نظر و گمانه زنی از نزدیک از نقشه های این پروژه و نحوه اجرای آن بازدید کنند.