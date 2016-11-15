به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه می نویسد: «باراک اوباما» امروز سه شنبه در اولین گام از سفر اروپایی خود وارد یونان می شود و در دیدار با مقامات اروپایی سعی می کند تا تردیدهایی که در میان آنها بواسطه پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بوجود آمده از میان ببرد.

دلیل این اقدام اوباما آن است که پس از پیروزی ترامپ، تردیدهایی در مورد پابرجا بودن قراردادهای بین المللی همچون توافق نامه پاریس و توافق هسته ای ایران بوجود آمده است.

در همین رابطه اوباما دیروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: به حکم اسناد و مدارکی که حتی دشمنان قسم خورده برجام از قبیل اسرائیل آن ها را تایید کرده اند، ایران به تعهدات خود در قبال این توافقنامه پایبند بوده است.

علاوه بر آن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت طرحی را که به دنبال جلوگیری از تعاملات مالی مربوط به فروش هواپیماهای مسافربری به ایران است، وتو خواهد کرد.

اوباما پس از یونان راهی آلمان می شود و در این کشور علاوه بر «آنجلا مرکل» صدراعظم آلمان، با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه، «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا، و «تراز می» نخست وزیر انگلیس، دیدار می کند.

اوباما سپس راهی پرو می شود تا در نشست شورای همکاری های اقتصادی آسیا-پسفیک (اپک) شرکت کند.