تالاب جازموریان کانونی آسیب رسان برای کشور/احیای تالاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری ظهر سه شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج اظهار داشت: محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور یکی از سیاست های قطعی امام خمینی (ره) و جزء اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی است.

وی تلاش برای محرومیت زدایی را یکی از افتخارات جهاد سازندگی دانست و افزود: بر این اساس جوانان از شهرهای مرکزی کشور برای رفع محرومیت ها به مناطق محروم و دورافتاده می روند.

جهانگیری با اشاره به اینکه دولت در زمینه رفع محرومیت ها دستاوردهای زیادی دارد، گفت: حرکت های مثبتی در وضعیت راه ها، برق و امکانات زیربنایی و رفاهی خانوارهای کشور صورت گرفته است.

وی گفت: مقام معظم رهبری منادی همین صدا و جهت گیری برای رفع محرومیت از مناطق عقب افتاده و محروم کشور هستند.

حضور ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وجود ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین در شهرهای بزرگ کشور تصریح کرد: این آمار بدین معناست که این افراد در مناطقی فاقد زیرساخت، راه، مدرسه و امکانات زندگی می کردند؛ یا اگر امکاناتی در این مناطق وجود داشته در حد معیشت مناسب نبوده که افراد را مجبور به مهاجرت کرده است.

وی تصریح کرد: سکونت افراد در حاشیه شهرها تبعات و آسیب های اجتماعی به همراه دارد که به راحتی قابل پاک کردن نیست.

جهانگیری گفت: از آبان سال گذشته تا آبان امسال چهار جلسه در حضور رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه و مقامات اول کشور به منظور بررسی آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار در این خصوص برگزار کردیم.

حل مشکلات زیربنایی روستاها در اولویت قرار دارد

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: علیرغم محدودیت های شدید منابع مالی موضوع روستا و حل مشکلات زیربنایی روستاها اولویت اول را دارد.

وی با اشاره به افتتاح پروژه آبرسانی به ۱۴۱ روستای کشور افزود: با بهره برداری از این پروژه افراد زیادی از مزایای این طرح بهره مند می شوند اما هنوز باید در زمینه آب بهداشتی سالم مناطق مختلف کشور اقدامات بیشتری صورت گیرد.

جهانگیری با بیان اینکه گازرسانی یک مطالبه طبیعی است، گفت: با وجود نبود بودجه برای گازرسانی اما باید تمامی روستاها تا سال آینده از نعمت گاز برخورار شوند.

وی عنوان کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه جامع و کامل برای پیشرفت اقتصاد کشور است و از این طریق می توان باعث رونق اقتصاد و بهبود وضعیت رفاه، معیشت و اشتغال مردم شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باعث ارتقاء قدرت اقتصادی ایران می شود، گفت: دولت مصمم به اجرای مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به اینکه براساس اقتصاد مقاومتی نباید از حق ملت ایران کوتاه بیاییم تا بقیه این حق را برداشت کنند، افزود: بر این اساس باید افزایش بهره وری در صنعت و کشاورزی، افزایش صادرات کالا، منابع درآمدی ارزی دیگری به وجود آورده و اقتصاد دانش بنیان ایجاد کنیم.

لزوم مقاوم سازی اقتصاد در مناطق محروم

جهانگیری با تاکید بر اینکه مقاوم سازی اقتصاد باید برای همه نقاط و مناطق محروم تعریف شود، بیان کرد: بعضی استانداران در این زمینه ابتکاراتی به خرج داده اند که از آن جمله می توان به اقدامات صورت گرفته در قلعه گنج اشاره کرد که به الگو و نمونه تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز پنج عضو دولت در این شهرستان حضور دارند، افزود: امنیت کشور به گونه ای فراهم شده که بدون کوچکترین دغدغه ای با خیال راحت به تمامی مناطق سفر نی کنیم و مردم نیز با آسودگی زندگی می کنند.

جهانگیری امنیت موجود در قلعه گنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حالی این نقطه دورافتاده و نزدیک به مرز کشور از امنیت مطلوب برخودار است که در منطقه ای قرار داریم که برخی کشورها حتی در پایتختشان هم از امنیت برخودار نیستند.

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: باید قدردان کسانی باشیم که این شرایط را از نظر امنیتی برای کشور به وجود آورده اند.

وی با اشاره به اینکه مناطق محروم بدون مشارکت مردم توسعه پیدا نمی کند، افزود: کار دیگر گرفتن مشاور است و باید با تهیه نقشه راه و برنامه جامع مشخص شود که چگونه می توان معیشت و اقتصاد پایدار برای این مناطق ایجاد کرد.

وی با تاکید بر لزوم تکیه بر ظرفیت های بومی و منطقه ای افزود: نباید فکر کنیم نیروهای زبده حتما در پایتخت هستند چرا که بخش قابل توجهی از استعدادهای ملت ایران از شهرستان هایی نظری جیرفت هستند.

جهانگیری با اشاره به اقدامات انجام شده در قلعه گنج گفت: مشارکت مردم این شهرستان در انجام امور بسیار خوشحال کننده است و حضور پررنگ های بانوان قلعه گنج در امور ستودنی است.

وی گفت: در گروه ها و صندوق روستا بانوان حضوری جدی و پررنگ دارند و این حضور بدین معناست که نمی توان نیمی از جامعه را در حرکت های اقتصادی نادیده بگیریم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هنر این است که هنرمندان در کنار مهارت هایی که دارند هنرهای دیگر را نیز فرا گیرند.

جهانگیری بر لزوم ایجاد معیشت پایدار در منطقه تاکید و تصریح کرد: تمامی دستگاه ها باید در این زمینه کمک کنند.

وی گفت: منابع خوبی در دولت تصویب شد که می تواند پشتیبان این قبیل اقدامات در روستاها و مناطق کوچک باشد و برای این منظور ۱.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

جهانگیری ادامه داد: نخیلات یکی از ظرفیت های این منطقه است چرا که از تمامی قسمت های نخل می توان یک صنعت ایجاد کرد که هر کدام می تواند موضوعات پژوهشی باشد و می توان برای آن ها صنایع تبدیلی ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه با احیای تالاب جازموریان موفق هستم، گفت: رئیس سازمان محیط زیست کشورمان نیز اخطار داده که تالاب جازموریان می تواند یک کانون آسیب رسان برای کشور به شمار رود و باید حتما تدبیری در این زمینه اندیشیده شود.