۲ میلیارد ریال کتاب بین مدارس قزوین توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی انصاری روز سه شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب و کتابخوانی که در دبیرستان شاهد کوثر ناحیه یک قزوین برگزار شد، اظهار کرد: مسیر کوتاه برای انتقال فرهنگ از گذشته به آینده خواندن کتاب است.

وی افزود: فرهنگ مجموعه از ارزش هاست که در موقعیت های مختلف در ذهن مردم جامعه قرار می گیرد و به صورت یک نرم افزار بر روی آنها تأثیر می گذارد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: اهدا کتاب یک سنت حسنه است و باید در جامعه توسعه و ترویج یابد، در جشن ها و اعیاد، هدیه دادن کتاب بسیار کار پسندیده ای است که باید ترویج داده شود.

حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی نباید موجب کاهش آمار کتاب خوانی در کشور شود، باید در بخش مطالعه کتاب اقدام جدی صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: باید به صورت موضوعی مطالعه شود و کتاب غیر درسی نیز در چهارچوب مطالعه دانش آموزان قرار داده شود، مطالعه دانش آموزان نباید فقط به کتب درسی محدود شود بلکه باید با توسعه فعالیت کتابخانه مدارس کتاب های متنوع و موضوعی نیر در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

معاون پرورشی و فرهنگی قزوین تأکید کرد: باید نهضت مطالعه در جامعه تقویت شود و این فرهنگ را باید از مدرسه پایه گذاری کرد، انتظار می رود در این راه سایر نهادها و دستگاه ها به کمک آموزش و پرورش بیایند و همکاری داشته باشند.

انصاری در ادامه گفت: امسال بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال کتاب بین مدارس استان توزیع شده است و بالغ بر ۹۳۰ نمایشگاه کتاب در واحد آموزشی دایر شده است.

در حاشیه این مراسم از کتابداران و کتابخوانان و مؤلفان برتر در حوزه کتاب تقدیر شد.