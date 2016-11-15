ماهی جنوب در قزوین فقط با برچسب مشخصات قابل عرضه است

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره نحوه عرضه بهداشتی ماهی های تازه شمال و جنوب را طی ۲ روز به صورت اختصاصی در ۲ شیفت صبح و عصر مورد بررسی قرار داده و طی این مدت بیش از ۵۰ کیلوگرم انواع ماهی جنوب را به دلیل نداشتن لیبل هویت از چرخه مصرف خارج کردند.

غیاث یزدی در ارتباط با دلایل الزام نصب لیبل بر روی ماهی تازه جنوب عرضه شده در قزوین افزود: با توجه به یخ زدایی کردن ماهی منجمد و عرضه آن به عنوان ماهی تازه توسط عرضه کنندگان ماهی و همچنین نامشخص بودن تاریخ صید ماهی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان این طرح را در شهر قزوین اجرا می کند.

وی از شهروندان خواست از خرید هرگونه ماهی تازه جنوب فاقد لیبل بهداشتی خودداری کنند.