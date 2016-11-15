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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

رئیس دامپزشکی شهرستان قزوین:

ماهی جنوب در قزوین فقط با برچسب مشخصات قابل عرضه است

ماهی جنوب در قزوین فقط با برچسب مشخصات قابل عرضه است

قزوین- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: به منظور تامین سلامت شهروندان ضمن کنترل فروشگاههای عرضه کننده مواد پروتئینی از عرضه ماهی جنوب بدون برچسب مشخصات جلوگیری می شود.

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره نحوه عرضه بهداشتی ماهی های تازه شمال و جنوب را طی ۲ روز به صورت اختصاصی در ۲ شیفت صبح و عصر مورد بررسی قرار داده و طی این مدت بیش از ۵۰ کیلوگرم انواع ماهی جنوب را به دلیل نداشتن لیبل هویت از چرخه مصرف خارج کردند.

غیاث یزدی در ارتباط با دلایل الزام نصب لیبل بر روی ماهی تازه جنوب عرضه شده در قزوین افزود: با توجه به یخ زدایی کردن ماهی منجمد و عرضه آن به عنوان ماهی تازه توسط عرضه کنندگان ماهی و همچنین نامشخص بودن تاریخ صید ماهی اداره دامپزشکی شهرستان قزوین در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان این طرح را در شهر قزوین اجرا می کند.

وی از شهروندان خواست از خرید هرگونه ماهی تازه جنوب فاقد لیبل بهداشتی خودداری کنند.

کد مطلب 3825277

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