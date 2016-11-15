اعتیاد به مواد مخدر از مهمترین آسیب اجتماعی است

علی اصغر میرزایی، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی یــک «بیماری اجتماعی» است که عوارض جسمی و روانی آن تا زمانی که بـه علل گرایش «بیمار» توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود.

وی افزود: هفته " مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی " فرصتی است برای بیان اهمیت ارتقاء فرهنگی عمومی جامعه در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر و نیز آگاهی بخشی جامعه به ویژه خانواده‌ها و دانش آموزان به مضرات سوء مصرف مواد مخدر.

میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد: "هفته مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی " از روز شنبه ۲۲ آبانماه آغاز شده و تا ۲۸ آبانماه ادامه خواهد یافت.

میرزایی، معتقد است، اعتیاد به موادمخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گـــــردد.

وی درادامه بیشترین تأثیر مخرب اعتیاد را بر ارکان خانواده دانست و گفت: در عین حال خانواده می‌تواند مؤثرترین نقش را در پیشگیری از اعتیاد در جامعه ایفاء کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران، هفته مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این هفته برنامه‌های متعدد آموزشی، فرهنگی و کارگاه‌های آموزشی در حال برگزاری است.

میرزایی در ادامه برنامه‌های این هفته را برشمرد و گفت: در این هفته مانورهای استانی پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی، اجرای برنامه‌های نمادین فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌های پیشگیری، تجلیل از فعالان پیشگیری، امضاء و نصب میثاق نامه‌های پیشگیری در مدارس، توزیع محصولات فرهنگی، اجرای برنامه‌های هنری و ورزشی با رویکرد ترویج پیشگیری از رفتارهای پرخطر، افتتاح نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، انتشار و توزیع پوسترهای فرهنگی آموزشی با پیام پیشگیری از رفتارهای پرخطر و سایر فعالیت‌ها، بصورت روزشمار برگزار می‌شود.