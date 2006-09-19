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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۶:۰۸

مسئول ورزشي ورزشگاه نقش جهان در گفتگو با "مهر":

ورزشگاه نقش جهان براي برگزاري ديدار فينال جام حذفي آماده است

ورزشگاه نقش جهان براي برگزاري ديدار فينال جام حذفي آماده است

مسئول ورزشي ورزشگاه نقش جهان از آمادگي كامل اين ورزشگاه براي برگزاري ديدار نهايي رقابت هاي جام حذفي بين تيم هاي سپاهان و پرسپوليس خبر داد.

احمد سليماني در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ورزشگاه نقش جهان كاملا آماده است تا اين ديدار را به نحو شايسته برگزار كند و تمامي امكانات براي برگزاري آن فراهم است.

وي افزود: درخصوص جشن قهرماني و فراهم آوردن تسهيلات اين امر، باشگاه سپاهان تصميم گيرنده است اما در خصوص هماهنگي هاي لازم در خصوص برگزاري جشن قهرماني وظيفه ماست كه وارد عمل شويم.

سليماني با اشاره به جلسه فردا افزود: فردا جلسه اي بين مسئولان باشگاه سپاهان ، مسئولان هيات فوتبال اصفهان و مسئولان ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد كه طي آن در مورد برگزاري هرچه بهتر اين ديدار تصميم گيري مي شود.

وي درپايان تصريح كرد: هر دو تيم سپاهان و پرسپوليس از تيم هاي ريشه دار و قديمي فوتبال ما هستند و من پيش بيني مي كنم تمام بليت هاي اين ديدار به فروش برود.

کد مطلب 382528

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