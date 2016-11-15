به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا احمدی قبل از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ساختمان شهید آیت الله سعیدی سپاه پاسداران برگزار شد، به تشریح برنامههای هفته بسیج پرداخت و اظهار داشت: امسال آغاز هفته بسیج با راهپیمایی عظیم ملت مسلمان در روز اربعین حسینی(ع) مصادف شده است.
وی گفت: نیروهای بسیج نیز در روز اربعین همگام با دیگر همشهریان در پیاده روی روز یکشنبه ۳۰ آبانماه از میدان آل یاسین و بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت جمکران شرکت خواهند کرد.
فرمانده سپاه استان قم تصریح کرد: دوشنبه اول آذرماه «بسیج، انقلابیگری و ظلم ستیزی» و سهشنبه دوم آذرماه «بسیج، انقلابیگری و پیشرفت» نامیده شده است که در این روز نخبگان، فرهنگیان و دانشگاهیان در مراکز علمی حضور و به تبیین فرهنگ سید الشهدا(ع) و بسیج که ادامه دهنده راه سید الشهدا(ع) است میپردازند.
وی چهارشنبه سوم آذرماه را با عنوان «بسیج، انقلابیگری و کار آفرینی» نام برد و افزود: مهم ترین اقداماتی که در این روز انجام میشود بیان فعالیتهای بسیج سازندگی طی این چند سال است که در جهت ایجاد اشتغال و تقویت کارگاههای کوچک اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است.
سردار احمدی با بیان اینکه روز پنجشنبه چهارم آذرماه عنوان «بسیج، انقلابیگری و ایثار» نام گرفته و در این روز تجدید میثاق با شهدا و به خصوص شهدای بسیجی در برنامه است، گفت: در روز جمعه پنجم آذرماه با عنوان «بسیج، انقلابیگری و اقتدار جهانی»، تجمعات سلسه مراتب ردههای بسیج با محور نواحی مقاومت سپاه استان و حضور باشکوه در نماز جمعه در دستور کار قرار داد.
وی شنبه ششم آذرماه را «بسیج، انقلابیگری و مبارزه با فساد» و به نمایش درآمدن برخی اقدامات بسیج در جهت اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: بسیج در ۱۶ عرصه اقتصاد مقاومتی وارد شده است و عمدتا به نیازهای مردم توجه داشته و در بخشهایی ورود کرده که زیرساختهای آن در کشور وجود دارد.
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