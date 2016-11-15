نیم تن زرشک زیرکوه برای پذیرایی از زائران اربعین به عراق ارسال شد

حجت الله خانزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار کرد: تاکنون صد میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی زیرکوه به کربلا ارسال شده است.

وی با اشاره به کمک های مردمی شهرستان زیرکوه به کاوران های پیاده اربعین در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته یک دستگاه تریلی شامل مواد غذایی و آب معدنی به کربلا ارسال شد.

خانزاده از برپایی یک موکب پذیرایی زائران از شهرستان زیرکوه در سال گذشته داد و افزود: در این موکب خدماتی مانند پذیرایی آب جوش و غذای نذری ارائه شده است.

بنا به گفته فرماندار زیرکوه، این شهرستان در سال جاری موکبی برای پذیرایی از زائران حسینی برپا نکرده است.