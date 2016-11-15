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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۰

معاون سپاه قم خبر داد:

یادواره شهید زین الدین در قم برگزار می‌شود

یادواره شهید زین الدین در قم برگزار می‌شود

قم - معاون سپاه علی بن ابیطلب(ع) قم از برگزاری بیست و سومین یادواره سرلشگر پاسدار شهید مهدی زین الدین، سرداران و ۶ هزار شهید استان قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد بیطرفان قبل از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ساختمان شهید آیت الله سعیدی سپاه برگزار شد، اظهار داشت: هرساله در نقاط مختلف استان نزدیک به ۵۰۰ یادواره در خصوص شهدا برگزار می‌شود.

وی گفت: مهم‌ترین یادواره‌ای که برگزار می‌شود یادواره سرلشگر پاسدار شهید مهدی زین‌الدین، سرداران و ۶ هزار شهید استان قم است که امسال بیست و سومین دوره آن برگزار خواهد شد.

معاون اجرایی سپاه قم افزود: این یادواره پنج‌شنبه بیست و هفتم آبان‌ماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) واقع در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) و با حضور علما، فضلا، ایثارگران و بسیجیان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی سخنران ویژه این یادواره است، ادامه داد: در این راستا دیدارهایی با مراجع عظام تقلید و نیز با مادر شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین انجام گرفته است.

سرهنگ بیطرفان با اشاره به اینکه برگزاری این یادواره‌ها یک عملیات بزرگ فرهنگی است، تصریح کرد: با وجود بیش از ۲۵۰ شهید مدافع حرم، امسال در برنامه‌ها به گرامیداشت این شهدا نیز خواهیم پرداخت.

وی گفت: ۳۵۰ هزار نفر در قم عضو بسیج‌ هستند که از این تعداد ۱۴۰ هزار نفر را خواهران تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 3825291

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