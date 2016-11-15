به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد بیطرفان قبل از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ساختمان شهید آیت الله سعیدی سپاه برگزار شد، اظهار داشت: هرساله در نقاط مختلف استان نزدیک به ۵۰۰ یادواره در خصوص شهدا برگزار میشود.
وی گفت: مهمترین یادوارهای که برگزار میشود یادواره سرلشگر پاسدار شهید مهدی زینالدین، سرداران و ۶ هزار شهید استان قم است که امسال بیست و سومین دوره آن برگزار خواهد شد.
معاون اجرایی سپاه قم افزود: این یادواره پنجشنبه بیست و هفتم آبانماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) واقع در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) و با حضور علما، فضلا، ایثارگران و بسیجیان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی سخنران ویژه این یادواره است، ادامه داد: در این راستا دیدارهایی با مراجع عظام تقلید و نیز با مادر شهیدان مهدی و مجید زینالدین انجام گرفته است.
سرهنگ بیطرفان با اشاره به اینکه برگزاری این یادوارهها یک عملیات بزرگ فرهنگی است، تصریح کرد: با وجود بیش از ۲۵۰ شهید مدافع حرم، امسال در برنامهها به گرامیداشت این شهدا نیز خواهیم پرداخت.
وی گفت: ۳۵۰ هزار نفر در قم عضو بسیج هستند که از این تعداد ۱۴۰ هزار نفر را خواهران تشکیل میدهند.
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