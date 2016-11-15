کار آفرینی موتور محرک اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی عباسی ظهر سه شنبه در همایش روز ملی کیفیت ، با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه کیفیت ، گفت: فرهنگ سازی مسئله ای است که درکشور مغفول مانده است و باید درزمینه کیفیت فرهنگ سازی صورت گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان زنجان با اشاره به مباحث ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: مهمترین عامل درعدم تحقق اقتصاد مقاومتی و کار افرینی کیفیت است که باعث شده نتوانیم تا به امروز به جایگاه مطلوب برسیم.

وی ادامه داد: یقینا افرادی که از میانگین درآمدی بالایی برخوردارند از برند های خارجی استفاده می کنند و این نشان دهنده ان است که تدبیرات لازم در بحث کیفیت صورت نگرفته است.

عباسی با بیان اینکه کار افرینی موتور محرک اقتصادی کشور است ، خاطر نشان کرد: بنزین این موتور کیفیت است و امروز کیفیت بر تولید مقدم است.

رئیس جهاد دانشگاهی دوعامل مهم درعدم اخذ کیفیت لازم اینگونه بیان کرد:فرهنگ سازی و مدیریت دانش دوعامل در عدم اخذ کیفیت لازم هستند.

عباسی تاکید کرد: فرهنگ سازی مسئله ای است که در کشور مغفول واقع شده است و باید بر روی کیفیت فرهنگ سازی مناسبی انجام شود و این فرهنگ سازی باید از دوران کودکی صورت بگیرد و همچنین در کنار فرهنگ سازی باید برند سازی در بحث کیفیت نیز انجام شود.

عباسی در ادامه بااشاره به اینکه باید فعالیت ها در راستای سیستم مدیریت قراربگیرد، بیان کرد: در حوزه کیفیت کشور، مدیریت دانش را وارد کنیم که با حل شدن دوموضوع فرهنگ سازی ومدیریت دانش، قطعا درکارافرینی نیزسرآمد خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه در کیفی سازی محصولات کشاورزی بسیار مشکل داریم ، عنوان کرد: اگر در این زمینه دقت لازم را نداشته باشیم به زودی وارد کننده خواهیم شد.