مهدوی رئیس کمیته داوران شد/ شمارش معکوس برای رفتن ذوالقدر

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی رئیس فدراسیون حافظ مهدوی، داور المپیکی تکواندو کشورمان به عنوان رئیس جدید کمیته داوران انتخاب و مشغول به کار شد. وی دارای مدرک درجه یک بین‌المللی تکواندوست که علاوه بر قضاوت در المپیک ۲۰۱۶ ریو، قضاوت در قهرمانی جهان، جام جهانی، فینال گرندپری را در کارنامه دارد.

پیش از این مسئولیت کمیته داوران از آبان‌ماه ۱۳۸۶ برعهده سیروس رضایی بود که در حال حاضر نیز به عنوان کارشناس خبره در هیات رییسه فدراسیون فعالیت می کند.

شنیده ها از داخل فدراسیون حکایت از حضور رضایی در راس سازمان تیم های ملی است. پولادگر از مدتها قبل تغییر در این بخش را در دستور کار خود قرارداده و به نظر می‌رسد کنار گذاشتن حسن ذوالقدر از این بخش بعد از بازیهای المپیک و شدت گرفتن انتقاد به عملکرد تیم ملی کلید خورد.

رضایی سابقه عضویت در تیم ملی و کسب مدال برنز جهانی را دارد، ولی این موضوع به اوایل دهه ۹۰ و قوانین داوری قدیمی و محافظ های سینه معمولی برمی گردد. هر چند وی رئیس کمیته داوران است و با تغییرات قوانین در طول سالهای گذشته آشنایی کامل دارد ولی بعید است اطلاعی از جغرافیایی تکواندو جهان داشته باشد.

این تغییرات در جهت بهبود روند کار تیم ملی در مسابقات آتی صورت گرفته و باید منتظر ماند و دید آیا قاضی القضات تکواندو می تواند در بخش فنی مثمرثمر واقع شود.