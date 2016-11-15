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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

با حضور وزیر بهداشت؛

ساخت بیمارستان جدید روانپزشکی در غرب تهران آغاز شد

ساخت بیمارستان جدید روانپزشکی در غرب تهران آغاز شد

عملیات احداث ساختمان جدید بیمارستان روانپزشکی ایران، ظهر سه شنبه ۲۵ آبان ۹۵ با حضور وزیر بهداشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید بیمارستان روانپزشکی در قالب ۳۰۰ تخت جدید احداث می شود.

این ساختمان در زمینی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع در سه بخش فضای درمانی، اداری و جانبی با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ساخته می شود.

بخش های این بیمارستان شامل اورژانس، درمانگاه، بازتوانی و توانبخشی، عمومی و پشتیبان، اداری، پاویون، آموزش، ECT، بستری-اقامت درمانی و فضاهای جانبی مانند مهدکودک، بوفه و موتورخانه است.

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران هم اکنون با ۱۵۸ تخت بیمارستانی در کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، به تمامی مراجعین از سراسر کشور و به ویژه غرب استان تهران، خدمات روانپزشکی، روانشناسی بالینی، انواع روان درمانی، مددکاری اجتماعی و کاردرمانی را به صورت سرپایی و بستری ارائه می دهد.

کد مطلب 3825303

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