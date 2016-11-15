برای مهمان ویژه شدن در نمایشگاه کتاب تهران با مشکلات مالی مواجهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مائورو کنچاتوری سفیر ایتالیا در ایران امروز سهشنبه (۲۵ آبان ماه) همراه با هیات فرهنگی این کشور با سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کرد و درباره فعالیتها و اقدامات ایتالیا به عنوان میهمان ویژه در سیامین نمایشگاه کتاب تهران به گفتگو پرداخت.
کنچاتوری در این دیدار با اشاره به دیدارهای مقامات سیاسی دو کشور در یک سال اخیر گفت: آقای روحانی و نخست وزیر ایتالیا در یک سال گذشته چهار بار با یکدیگر دیدار داشتهاند و در این گفتگوها همواره سه موضوع مورد تاکید دو طرف قرار گرفته است که عبارتند از فرهنگ، اقتصاد و سیاست.
وی با اشاره به اولویت فرهنگ در گسترش تعاملات دو کشور گفت: فرهنگ نقطه قوت این رابطه است. ما به دنبال بهانهای بودیم تا این فعالیتها را گسترش دهیم و میهمان ویژه شدن ایتالیا در نمایشگاه کتاب تهران فرصت را برای این کار میسر کرد. البته باید بگویم که ما با مشکلات مالی و نیروی انسانی مواجه هستیم.
کنچاتوری با ارائه پیشنهاد ایجاد انستیتوی فرهنگی ایتالیا در ایران گفت: ایجاد این مرکز میتواند به تعمیق روابط و ادامه ارتباطات فرهنگی دو کشور کمک کند. یکی از کارکردهای مهم این مرکز فرهنگی نزدیک کردن نهادهای ایرانی و ایتالیایی برای توسعه روابط دو کشور خواهد بود. البته به حساسیتها در ایران کاملا واقف هستیم و از این رو آمادگی کامل داریم تا به این هدف دست یابیم.
وی با اشاره به حضور در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران و بیان این نکته که سال گذشته از نمایشگاه کتاب تهران بازدید و جنبههای مختلف آن را ارزیابی کردیم، به برنامههای این کشور برای حضور در سیامین نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا برخی از نویسندگان معاصر ایتالیایی و تصویرگران کتاب در این رویداد حضور داشته باشند و تبادل رایت صورت گیرد و امکان ترجمه دو طرفه فراهم شود.
صالحی ادامه داد: از سوی دیگر در نظر داریم در طراحی غرفه از معماری ایتالیایی استفاده کنیم. همچنین در طول نمایشگاه تلاش خواهیم کرد تا برنامهها و نشستهایی برگزار کنیم و حتی به اجرای موسیقی بپردازیم. البته برخی از این برنامهها میتوانند در خارج از نمایشگاه در مکانهای فرهنگی دیگر برگزار شوند.
کنچاتوری با پیشنهاد ایجاد لوگوی مشترک به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی در ایام پیش از نمایشگاه و در زمان برگزاری نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه برخی از فعالیتهای فرهنگی ما مانند «هفته ایتالیا» اخیراً برگزار شده است و تا زمان برگزاری نمایشگاه چندین برنامه دیگر برگزار خواهد شد، پیشنهاد میکنیم که لوگوی مشترکی طراحی شود تا این برنامهها را به نمایشگاه کتاب تهران مرتبط کند. به عبارت دیگر تمامی این برنامهها در زیر یک چتر انجام شوند.
سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار با تاکید بر گسترش فعالیتهای فرهنگی میان دو کشور گفت: از ابتدا که پیشنهاد ایتالیا به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران مطرح شد، به دنبال تعمیق روابط فرهنگی بین دو کشور بودیم تا این گونه نباشد که صرفا ایتالیا در ایران یک حضور تشریفاتی داشته باشد. ایتالیا و ایران سابقه تمدنی قابل توجه و مشترکات فرهنگی فراوانی اعم از فلسفه، ادبیات، هنر، معماری و... با یکدیگر دارند که این دو کشور را بیش از گذشته به هم نزدیک میکند.
وی افزود: همچنین وجود دو دین ابراهیمی در دو کشور از نظر مذهبی نیز دو کشور را به یکدیگر نزدیکتر میکند. روابط حسنه دو کشور در سالهای اخیر نیز میتواند به گسترش فعالیتهای فرهنگی دو کشور کمک کند.
صالحی ادامه داد: به طور کلی این ارتباطات را میتوان در سه بازه زمانی تعریف کرد؛ بخش اول به فعالیتها و برنامهها پیش از برگزاری نمایشگاه مربوط میشود، بخش دوم به ایام نمایشگاه ارتباط دارد و بخش سوم نیز اتفاقاتی است که ماحصل این برنامهریزیها را پس از برگزاری نمایشگاه نشان میدهد.
وی گفت: فعالیتهای پیش از نمایشگاه با توجه به فرصت باقی مانده باید سرعت بیشتری پیدا کند. درباره ایجاد لوگوی فرهنگی مشترک نیز میتوان بررسیهای بیشتر انجام داد. ما هم به سهم خود آماده هستیم تا برنامهها با کیفیت بهتری برگزار شود. همچنین باید از رسانهها در پرداختن به این رویداد کمک بگیریم تا این اتفاقات پوشش خبری بهتری در رسانهها داشته باشد.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در فعالیتهای قبل از نمایشگاه باید تلاش شود تا سرشاخههای فرهنگی دو کشور در حوزههای فرهنگی و تاریخی شناسایی شوند و در ایام برگزاری نمایشگاه شاهد امضای تفاهمنامههای متنوع میان بخشهای فرهنگی دو کشور باشیم. به تعبیر دیگر باید نقشه ارتباطات فرهنگی از هم اکنون آماده شود و افق این فعالیتها را فقط منحصر به تهران نبینیم بلکه دیگر استانها و شهرها را نیز میتوانیم در این رویداد بزرگ فرهنگی مشارکت دهیم. برای مثال در سال ۲۰۱۷ شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده است و میتوانیم سمینارها و برنامههایی در رابطه با این موضوع در ایام نمایشگاه در مشهد برگزار کنیم.
وی با اشاره به بازدید میلیونی مردم از نمایشگاه کتاب تهران گفت: خیل عظیم بازدیدکنندگان از نمایشگاه، فرصتی را برای کشور میهمان فراهم میکند تا به راحتی فرهنگ خود را برای مخاطبان به نمایش بگذارد و ارتباط خود را با مردم ایران بیشتر کند. در کنار مخاطبان عام باید به نخبگان نیز توجه داشته باشیم زیرا این نخبگان هستند که منجر به روابط پایدار فرهنگی خواهند شد.
صالحی با استقبال از ایجاد انستیتوی فرهنگی ایتالیا در ایران نیز گفت: این موضوع قابل تامل است و میشود بیشتر روی آن بحث و گفتگو کرد و در ایام نمایشگاه آن را به بهرهبرداری رساند.
بر اساس این گزارش، در این دیدار پروفسور کارلو چرتی، مسئول برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی کشور ایتالیا و نماینده انجمن ناشران ایتالیا حضور داشتند.
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