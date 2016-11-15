به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ علی حسین پازدار پیش از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به برنامه های هفته بسیج در استان لرستان اظهار داشت: امسال شروع برنامه های هفته بسیج حال و هوای دیگری دارد چرا که اولین روز هفته بسیج با اربعین حسینی مقارن شده است.

وی با بیان اینکه در هفته بسیج سالجاری تبیین نقش و معرفی توانمندی ها و ظرفیت های بسیج در تحقق شعار سال یکی از برنامه ای در دستور کار است گفت: در این راستا اقدامات یک ساله گذشته در حوزه اقتصاد مقاومتی طی هفته بسیج به مردم معرفی خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان همچنین ترویج گفتمان انقلابی گری با تاکید بر اقتصاد مقاومتی و جهاد فرهنگی را یکی دیگر از اهداف و برنامه های مدنظر در هفته بسیج امسال عنوان کرد و گفت: معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و قابلیت های بسیج در عرصه خدمات رسانی به مردم و کاهش آسیب های اجتماعی یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده است.

سرهنگ پازدار همچنین بهره گیری از تقارن اربعین حسینی با هفته بسیج و نمایش آمادگی رزم بسیج، تقویت روحیه جهادی، مقاومت استکبار ستیزی و ... را از دیگر برنامه ای هفته بسیج برشمرد و گفت: شعار محوری هفته بسیج طی امسال «بسیج، انقلابی و خدمتگذار» است.

وی با بیان اینکه در هفته بسیج بیش از ۱۰۰ برنامه در مرکز استان و همه شهرستان ها اجرا می شود گفت: اجتماع بزرگ بسیجیان در سراسر استان در تاریخ پنجم آذر ماه و در مصلای های نماز جمعه استان همزمان با هفته بسیج برگزار می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان برگزاری نمایشگاه و فروشگاه محصولات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به همراه مشاوره های کارآفرینی یکی دیگر از برنامه های هفته بسیج در لرستان عنوان کرد و گفت: همایش «شکوه هجرت» به منظور تجلیل از فعالان حوزه محرومیت زدایی، تجلیل از خانواده شهدا، برگزاری یادواره شهدا با محوریت شهدای مدافع حرم، دیدار فرماندهان سپاه استان با ائمه جمعه، اعزام سخنرانان پیشکسوت و نخبه بسیجی به مدارس، دانشگاهها و ... به منظور تبیین نقش بسیج در انقلاب و دفاع مقدس از دیگر برنامه های هفته بسیج در لرستان است.

سرهنگ پازدار برگزاری نشست های روشنگری با محوریت بسیج انقلابی و خدمتگذار برای مردم و جمعیت هدف، عطر افشانی قبور شهدا، تشریح عملکرد یک ساله سپاه حضرت اوبالفضل(ع) در حوزه بسیج، سخنرانی پیش از خطبه های فرماندهان سپاه، افتتاح مهدهای قرآنی، برگزاری جشنوار خلاقیت ها و ابتکارات بسیج، مسابقات متنوع وررشی، اعزام تیم های امدادی و خدماتی به مناطق محروم، برپایی ایستگاه مشاوره دینی و پایش سلامت، همایش مبارزه با فساد و اشرافی گری و ... را از دیگر برنامه های هفته بسیج در لرستان برشمرد.