به گزارش خبرگزاری مهر، محفل ادبی انس با همکاری مرکز پژوهشهای جوان وابسته به پژوهشگاه در نظر دارد، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه آیین رونمایی از کتاب «شهادتنامه عشاق» (مجموعه اشعار عاشورایی) را برگزار می کند.
در این مراسم که همزمان با ایام اربعین حسینی(ع) از ساعت ۱۶ در محل محفل ادبی انس برگزار خواهد شد، آقایان سید احمد نادمی و رضا اسماعیلی ایراد سخنرانی خواهند داشت.
کتاب «شهادت نامه عشاق» مجموعه اشعار عاشورایی به قلم لیلا خجسته راد در گروه ادب و هنر مرکز پژوهشهای جوان پژوهشگاه سامان یافته و با نگاهی متفاوت به واقعه کربلا، میکوشد تا بیان کند هیچگاه واقعه جانسوز کربلا کهنه نشده و از ذهنها رخت نمیبندد.
آیین رونمایی از کتاب «شهادتنامه عشاق» (مجموعه اشعار عاشورایی)، پنجشنبه ۲۷ آبان ماه با حضور سید احمد نادمی، رضا اسماعیلی و جمعی از پژوهشگران و شاعران دیگر از ساعت ۱۶:۰۰ در محل محفل ادبی انس به نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان فردوسی، کوچه تمدن غربی، بنبست اول، شماره ۲ برگزار خواهد شد.
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