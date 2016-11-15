فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در مراسمی با حضور امیر سرتیپ دوم ستاد فهمیده معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر شرفی فرمانده قرارگاه عملیاتی شمالغرب کشور، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، سردار محمودی فرمانده نیروی انتظامی، سرهنگ مهدی طاهرخانی مدیرکل حفظ اثار و ارزشهای دفاع مقدس و مسئولان محلی ضمن تقدیر از خدمات ۳۳ ساله امیر سرتیپ دوم ستاد محمد رضایی فرمانده سابق، سرتیپ دوم ستاد حمزه بیدادی به عنوان فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشگر ۱۶ زرهی قزوین منصوب شد.

سرتیپ بیدادی با داشتن ۱۹ ماه سابقه حضور در جبهه های نبرد، ۱۹۰ فقره تشویقی، مسئولیت فرمانده گردان، رکن سوم، تیپ ۳۱۶ زرهی همدان را در سوابق کاری خود دارد.

امیر رضایی هم با بیش از ۱۳ ماه خدمت در جبهه، ۱۰۱ فقره تشویقی، ۱۲۰ ماه ارشدیت به افتخار بازنشستگی نائل شد.