برای رسیدن به کیفیت نیاز به استاندارسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، یگانه ظهر سه شنبه در همایش روز ملی کیفیت با اشاره به خارج شدن زنجان از چهارچوب های فکری‌منسوخ شده گفت: اگر ما درک درستی از زمان نداشته باشیم هرگز نمیتوانیم اقدام درستی درزندگی داشته باشیم.

وی بااشاره به تغییرات زمان، افزود:امروز عصر تغییرات است و تغییر نیز امری تدریجی است و اگر مانتوانیم عکس العمل مناسبی به تغییرات نشان دهیم از عصر حاضر عقب مانده ایم.

وی با اشاره به اینکه isoهارا تبدیل به قاب برروی دیوار ها کرده ایم، بیان کرد:حوزه استاندارد مدیران کیفیت را به مدیر کارخانه ها تحمیل می کنند.

یگانه با اشاره به افزایش طلاق در کشور، گفت: عده ای از طلاق ها ناشی از این است که استانداد ها رعایت نمی شود و یک واحد و یا کارخانه پلمپ می شود و ده ها کار گر بیکار شده و تبعات بعد خود را به همراه دارد.

رئیس هیئت مدیره جامعه کنترل کیفی کشور افزود: برای صنعتگران امادگی صادرات وجود دارد اما به دلیل درک نکردن تغییرات در این زمینه مشکل وجود دارد.

وی بابیان اینکه که دیگر دوران کمیت گرایی گذشته و حال دوران کیفیت گرایی است:در آمد ملی ما دیگر نمی تواند صرفا متکی به نفت باشد و درحال حاضر اتکا به درامد های نفتی ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است.

یگانه خاطر نشان کرد: استاندارد پایه کیفیت است و حداقل خواسته های کیفی با استاندارد تأمین می شود و کیفیت یک مسیر است و برای رسیدن به کیفیت به استاندار سازی نیاز است.

وی با اشاره به گرایش استاندارد نویسی در سازمان ملی استاندارد گفت:گرایش های استانداردنویسی محصول گرا و ویژگی گراهستند که کافی نیست و زمانی که صحبت ازتحول در نظام استانداردسازی است آیا نگرش به استاندارد نویسی نیز تغییر کرده است.

وی بابیان اینکه در عصری که دستخوش تغییرات است استاندارد نویسی کنونی چاره ساز نیست، افزود: برای مرتفع کردن این موضوع باید دست تولید کنندگان را باز بگذاریم تا بتوانند استاندارد نویسی انجام دهند.

یگانه با تأکید براینکه مهمترین کاری که دولت باید انجام دهد این است که درحوزه کیفیت کاری انجام دهد،اظهارداشت:دراین زمینهآموزش ها باید از پایه شروع شود و دولت نیز باید به این زمینه ورود پیدا کند.

رئیس هیئت مدیره جامعه کنترل کیفی کشور اعلام کرد: مراکزآموزشی مهارت ایجاد نمی کنند و مهارت باید ایجاد شود و در اموزش ها تجدید نظر صورت گیرد.