به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در افتتاح پروژه های آبرسانی روستایی در ارتباط ویدئو کنفرانس با معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین چالش ما در تامین آب شرب و کشاورزی شهرستان کوهدشت است، اظهار داشت: خواهش می کنم مصوبه دولت مبنی بر اجرای سد معشوره که بلاتکلیف مانده است را عملیاتی کنید.

درخواست استاندار از معاون رئیس جمهور

وی با بیان اینکه اجرای سد معشوره قول رئیس جمهور به مردم بوده است، خطاب به معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دستور ویژه برای عملیاتی شدن سد کوهدشت بدهید.

استاندار لرستان همچنین در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه سد معشوره حتما اجرایی می شود، افزود: وزارت نیرو با حجم ۵۰ میلیون مترمکعب موافقت کرده است که ما زیر بار این توافق نمی رویم.

بازوند با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی قبول نمی کنیم حجم سد ۵۰ میلیون مترمکعب باشد، تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که بخش برق آبی سد حذف شود و حجم آن ۱۳۵ میلیون مترمکعب باشد.

وی با تاکید بر اینکه این حجم صرفا برای کشاورزی باید باشد، افزود: الان دعوای ما با وزارت نیرو بر سر رساندن حجم سد به ۱۳۵ میلیون مترمکعب است.

معطلی مصوبه دولت

بنابراین گزارش سد تنگ معشوره در استان لرستان در موقعیت حدود ۵۰۰ متر پایین‌تر از محل تلاقی دوشاخه تشکیل‌دهنده رود کشکان یعنی کاکارضا و چم ذکریا بر روی این رود ساخته می‌شود. ساختگاه سد در فاصله ۹۰ کیلومتری غرب شهر خرم‌آباد در کوهدشت واقع‌شده است.

سد و نیروگاه معشوره استان لرستان مصوب سفر نخست هیئت دولت است و قبل از آن نیز بارها در دولت‌های مختلف به‌عنوان یکی از مطالبات جدی مردم مطرح و وعده اجرا گرفته است، وعده‌هایی که سال‌هاست بین‌النهرین لرستان را در میان دو رود کشکان و سیمره تشنه نگه‌داشته است.

این سد قرار بود که به‌صورت بتنی دو قوسی بر روی رودخانه کشکان در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر نورآباد و در ۴۵ کیلومتری شمال شهر کوهدشت احداث شود و آب موردنیاز ۳۶ هزار هکتار از اراضی منطقه که هرساله شاهد خسارات خشک‌سالی هستند را تأمین کند، وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است.

«نسبت به سد معشوره هم قبلاً تصمیم گرفته‌شده بود این سد ادامه پیدا نکند که با بحث‌هایی که در تهران داشتیم کار این سد هم ادامه خواهد یافت» این جملات خبری مربوط به دکتر روحانی رئیس‌جمهوری است که در سفر به لرستان در قالب این عبارات از ماجراهای سدی پرحاشیه سخن گفت و به مردم قول داد که این پروژه ادامه خواهد یافت.

این اظهارات نفر اول دولت یازدهم در حالی مطرح می‌شود که آخرین وضعیت سد معشوره حکایت از تعطیلی این پروژه دارد، موضوعی که سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) آن را رسانه‌ای کرده است تا با حسرت بگوید: در پروژه سد معشوره خوب دفاع نشد و پروژه تعطیل شد. متأسفانه برخی درون استان به مجموعه کمک نکرده و مسائل فنی که در خصوص این طرح مطرح شد واقعیت نداشت.

تعطیلی معشوره درزمانی رخ می‌دهد که قرارگاه خاتم‌الانبیا برای زیرساخت‌های اجرایی این پروژه نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان هزینه کرده است، سدی که از همان ابتدا احداثش با اماواگرهای جدی مواجه شد.

وعده توخالی

حمید چیت چیان وزیر نیرو اخیرا در جریان سفر به لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای سد معشوره در شهرستان کوهدشت اظهار داشت: در حال حاضر در حال تکمیل مطالعات این سد در وزارت نیرو هستیم.

وی با تاکید بر اینکه به محض تکمیل مطالعات سد معشوره، این سد اجرایی خواهد شد عنوان کرد: به طور حتم بعد از پایان مطالعات سد معشوره، بلافاصله کار اجرایی آن آغاز می شود.

وزیر نیرو به زمان اجرایی شدن این سد اشاره نکرد و گفت: به طور حتم ما به مردم کوهدشت قول خواهیم داد که سد معشوره را اجرایی کنیم.

اما این اظهارات همه ماجراهای سد معشوره نیست، سدی که کلنگ رئیس‌جمهور وقت را بر تن خود دارد، تا سهم این پروژه از رئیس دولت دهم تا یازدهم فقط تعطیلی و رکود باشد.

«دبه» وزارت نیرو

«دبه» وزارت نیرو برای تخصیص آب به سد معشوره آنجا روشن می‌شود که ابتدا قرار بود این سد با حجم ذخیره آب ۱.۶ میلیارد مترمکعب ساخته شود و گفته می‌شد که برای اجرای آن مجوز تخصیص میزان ۲۷۱ میلیون مترمکعب آب از رودخانه کشکان ابلاغ‌شده است.

حالا استاندار لرستان از توافق برای احداث سد با حجم ذخیره آب ۱۳۵ میلیون مترمکعب خبر می‌دهد درحالی‌که وزارت نیرو با همین میزان نیز موافقت نکرده و می‌گوید سد با حجم ذخیره آب ۵۰ میلیون مترمکعب احداث شود.

برای اینکه به مقایسه‌ای درست درزمینهٔ کاهش حجم ذخیره آب این سد دست پیدا کنیم بهتر است بدانیم که سد مروک ۵۵ میلیون مترمکعب حجم ذخیره آب، سد ایوشان ۵۲ میلیون مترمکعب، سد حوضیان الیگودرز ۳۲ میلیون مترمکعب حجم ذخیره و سد تاج امیر ۸.۵ میلیون مترمکعب حجم ذخیره آب دارد، گویا سهم لرستانی‌ها از سدسازی همین آبگیرهای کوچک است، استانی که مسئولان می‌گویند خروجی آب آن میلیاردی است!