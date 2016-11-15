۱۳۰۰بیمار دیابتی بیماریابی و تحت مراقبت قرار گرفتند

محمد رضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توجه به بیماری دیابت گفت: تعداد مبتلایان به دیابت در گروه سنی ۲۰ تا ۷۹ سال در سال ۲۰۱۵ بیش از ۴۱۵ میلیون نفر بوده است و پیش بینی می شود این تعداد تا سال ۲۰۴۰ از مرز ۶۴۲ میلیون نفر بگذرد.

وی اظهار کرد: بیش از سه چهارم مبتلایان به دیابت در سنین ۲۰ تا ۶۴ سال هستند و نیمی از مبتلایان به دیابت ( در حدود ۱۹۳ میلیون نفر ) از بیماری خود بی خبر هستند.

وی با بیان اینکه دیابت سالانه عامل مستقیم پنج میلیون مرگ بوده است افزود: در هر ۶ ثانیه ، یک نفر از دیابت جان خود را از دست می دهند وسالانه ۸۶۰۰۰ کودک در جهان مبتلا به دیابت نوع ۱ می شوند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی زنجان خاطر نشان کرد:در جهان هر ۳۰ ثانیه یک نفر دیابتی ، پای خود را به خاطر عوارض دیابت از دست می دهد ودرهر دقیقه ۱۲ مورد جدید دیابتی اضافه می شود.

این پزشک با بیان اینکه دیابت ۵.۲ الی ۱۵درصد کل بودجه بهداشتی کشورها را به خود اختصاص داده است گفت: هزینه درمان بیماران دیابتی در ایران سالانه حدود یک میلیارد دلار بر آورد شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر پنج هزارو ۴۷۰ بیمار دیابتی در مناطق روستایی تحت مراقبت هستند، همچنین میزان شیوع دیابت( مناطق روستایی) استان زنجان حدود ۳.۳صدم درصد و در کشور ۹.۳ درصد است.

وی افزود: برنامه غربالگری دیابت شهری از نیمه دوم ۱۳۹۴ در استان زنجان شروع شده است و تا کنون یک هزارو ۳۰۰بیمار دیابتی بیماریابی و تحت مراقبت قرار گرفتند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، نسبت مرگ ناشی از دیابت به کل مرگ ها را در سال ۱۳۹۴ در استان ۲.۲ درصد و در کشور ۳.۳ درصد اعلام کرد.

صایینی با اشاره به انواع دیابت خاطر نشان کرد: دیابت نوع یک بیشتر در کودکان ، نوجوانان و جوانان دیده می شود ( افراد کمتر از ۳۰ سال ) این نوع از دیابت به دلیل تخریب سلول های تولید کننده انسولین ایجاد می شود و افراد مبتلا معمولاً لاغر هستند و جهت درمان باید انسولین تزریق کنند.

وی ادامه داد: دیابت نوع دوم معمولاً در افراد میانسال و مسن دیده می شود و شایع ترین نوع دیابت است،بیش از ۹۰ درصد کل بیماران دیابتی در سراسر جهان به این نوع بیماری مبتلا هستند و علت آن کمبود ترشح انسولین یا کاهش تاثیر آن می باشد و بیماران معمولاً چاق هستند یا اضافه وزن دارند، برخلاف دیابت نوع یک شروع آن بسیار آهسته و کم سر و صداست و فرد ممکن است سالها از بیماری خود بی اطلاع باشد اگر بیمار مبتلا به دیابت نوع دوم رژیم غذایی خود را رعایت نکند و یا داروی خود را به موقع ننماید در طولانی مدت دچار عوارض بیماری خواهد شد.

صائینی یادآور شد: دیابت بارداری نیز نوعی از دیابت است که معمولاً در طی دوران بارداری تشخیص داده می شود و معمولاً تا پایان حاملگی از بین می رود.،این افراد مستعد ابتلاء به دیابت در ۲۰ سال اینده هستند.

وی افزود: تنها راه تشخیص قطعی دیابت آزمایش قند خون و تنها راه نجات از این بیماری پیشگیری و کنترل است.

وی در خصوص کنترل و پیشگیری از دیابت اظهار کرد: اضافه وزن را جدی بگیرید و درصدد کاهش آناز طریق ورزش و کنترل تغذیه برآیید، مصرف فیبر را در رژیم غذایی خود افزایش دهید.

صایینی تاکید کرد: کاهش مصرف چربی، افزایش تحرک، ترک سیگار وکنترل مداوم قند خون در پیشگیری از بروز دیابت موثر است.