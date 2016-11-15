ایجاد خودباوری در زنان روستایی راه تقویت نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مفاخری ظهر امروز دوشنبه در نشست کارگروه بررسی مشکلات و رفع نیازهای زنان و دختران روستایی با تأکید بر نیازسنجی مشکلات موجود در روستاها، اظهار داشت: برقراری ارتباط روستاها با هم در راستای استقلال زنان روستایی امری است که باید بسیار مدنظر باشد چرا که توسعه مناطق روستایی و نگاه به نقش زنان در روستاها در پروسه خودکفایی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی مؤثر می باشد.

به گفته وی این کارگروه به دنبال هموار کردن مشکلات بانوان روستایی در کنار برقراری برابری است لذا باید شرایطی فراهم شود که حضور و مشارکت زنان در جامعه افزایش یابد چرا که همین مشارکت ها جامعه ای مطلوب را می سازد.

مفاخری بر توجه به بعد سلامت و بهداشت فردی، آموزش مهارت های فنی و ارتباطی با هدف خودباوری و توانمندی در جهت رسیدن به ایجاد روحیه نشاط در جامعه تأکید کرد.