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۲۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در عراق خبر داد:

راه‌اندازی ۲ درمانگاه در شمال و جنوب حرم امام حسین(ع)

راه‌اندازی ۲ درمانگاه در شمال و جنوب حرم امام حسین(ع)

استان‌ها- نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در عراق از بهره برداری و تدارک دو درمانگاه در شمال و جنوب حرم امام حسین(ع) خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید کمالی در گفتگو با رادیو اربعین با اشاره برخی اقدامات انجام شده از سوی هلال احمر اظهار کرد: دو درمانگاه مرکزی بزرگ تدارک دیده شده تا بتوانیم خدمت رسانی مناسبی به زائران انجام دهیم.

وی افزود: این دو درمانگاه در دو جهت شمال و جنوب حرم امام حسین(ع) قرار دارد.

نماینده مرکز پزشکی حج و زیارت در عراق با اشاره به وجود درمانگاه های کوچک در مسیر زائران، گفت: دو درمانگاه تدارک شده در دو مسیر حرم امام حسین(ع) تدارک دیده شده شبانه روزی بوده و امکانات مناسب اعم از تخت بستری و اتاق احیا در آن درنظر گرفته شده است.

به گفته این مسئول در این دو درمانگاه اقدامات اولیه پزشکی انجام شده و درصورت نیاز بیمار به بیمارستان اعزام می شود.

کمالی در ادامه به حضور مترجم، پزشک و متخصص برای اولین بار در بیمارستان امام حسین(ع) اشاره و خاطرنشان کرد: زائرانی که در مسیر حرکت می کنند در صورت داشتن بیماری آن را بر روی یک کاغذ نوشته و با خود به همراه داشته باشند تا در صورت بروز مشکل گروه های امدادی بتوانند به موقع خدمات مناسب به آنها ارائه دهند.

کد مطلب 3825330

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