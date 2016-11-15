چالش های برگزاری انتخابات شورایاران در دوره بعد برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در جریان سیصد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش عملکرد ستاد هماهنگی شورایاری‌ها، اظهار کرد: اغلب چالش‌هایی که اکنون نهاد شورایاری‌ها با آن روبرو است، با تنظیم مقررات و رفع موانع ساختاری قابل حل است. از این رو حل آنها در گرو ارائه طرح توسط رییس ستاد شورایاری‌ها و یا لایحه توسط شهرداری است.

وی ظرفیت شورایاری ها را در امر نظارت همه جانبه و بهنگام و تکمیل سامانه نظارتی شورا فوق العاده خواند و افزود: حضور مقتدرانه این نهاد مردمیمی تواند در راستی آزمایی عملکردها و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه بسیار تعیین کننده و اثربخش باشد.

وی با بیان اینکه برای تصحیح رویه‌های غلط و کارآمدتر کردن این نهاد باید ضمن تعریف ساختار، مسائل را در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار دهیم و برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم، افزود: ستاد شورایاری‌ها که از نزدیک در جریان چالش‌ها و مشکلات است باید مسوولیت ارائه طرح برای رفع موانع را نیز برعهده بگیرد. نگاه راهبردی به نهاد شورایاری تحول و رویکردی جدید را در مدیریت شهری رقم می زند.

شاکری از عدم هماهنگی مجلس شورای اسلامی با شورای شهر برای قانونمند کردن انتخابات شورایاری‌ها به عنوان یکی از چالش‌های اصلی یاد کرد و گفت: افزون بر این، اصلاح اساسنامه این نهاد از دیگر دغدغه‌های مهمی است که باید در این دوره مرتفع شود. ضمن اینکه نقدهایی به این اساسنامه وارد است که قبلا آنها را مطرح کرده‌ام و امیدوارم ستادشورایاری‌ها به آن رسیدگی کند.

وی همچنین بر ضرورت تدوین یک طرح موثر که نحوه نظارت شورایاران بر شهرداران مناطق را مشخص کند تاکید کرد و گفت: انتظار این است که جناب آقای طلایی که دغدغه مند جایگاه واقعی شورایاران هستند با همکارانش در ستاد شورایاری‌ها طرحی را برای رفع نواقص ارائه کنند تا با همراهی شورای شهر در تصویب آن این مسائل به فرجام روشنی برسد و عاقبت کار شبیه برجام نشود!