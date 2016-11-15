محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تصویب جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران تمام مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس ابتدایی استان به جز شهرستانهای فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا تعطیل است.

به گفته رستگاری در این جلسه مقرر شد تمام مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس ابتدایی استان به جز شهرستانهای فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا تعطیل باشد. همچنین مقرر شد طرح ترافیک و زوج و فرد تا اطلاع ثانوی تا ساعت ۱۹ در سطح شهر تهران اجرا شود.

موافقت مدیران دستگاههای اجرایی با مرخصی مادران شاغل از دیگر مصوبات این جلسه بود، ضمن اینکه برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های دودزا و آلاینده و همینطور خودروهای فاقد معاینه فنی، توقف فروش مجوز روزانه طرح ترافیک تا پایان شرایط ویژه برای کاهش میزان تردد خودرو ها درهسته مرکز شهر تهران و توقف فعالیت کلیه معادن تهران تا عادی شدن شرایط، لغو ورزش همگانی در پارک ها و مجموعه های ورزشی شهر تهران، نظارت برعدم بکارگیری اتوبوس های دودزا، جلوگیری از روشن بودن اتوبوسهای متوقف درترمینال ها و جایگاه های اتوبوسرانی و ترمینال های شهری و نظارت بر توقف جلوگیری از فعالیت های عمرانی شهر تهران موثر بر تولید و افزایش آلودگی هوا و استقرار تیم های سیاری از سوی اورژانس در میادین پرتردد و آلوده از مصوبات دیگر این جلسه بود.