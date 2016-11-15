۱۲۳مرکز ترک اعتیاد در استان سمنان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین همتی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دامغان به فرمانداری با بیان اینکه به کار گیری نیروی متخصص در پیشگیری از اعتیاد در دستور کار شبکه بهزیستی و درمان استان به خصوص در ۱۲۳مرکز درمانی ترک اعتیاد، قرار دارد، ابراز داشت: بهره گیری از متخصصان حوزه درمان اعتیاد در محیط های چهارگانه شامل خانه، محله، محیط های آموزشی و کاری از مهمترین برنامه های شورای راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان سمنان است.

وی افزود: شیوع مواد مخدر در کشور و به خصوص در بین نسل جوان جامعه امروز بسیار وسیع است لذا برای کاهش مصرف مواد مخدر در کنار پیشگیری و فرهنگ سازی در کنار آگاهی رسانی به نسل جوان جامعه درباره مضرات مواد مخدر، می بایست از ظرفیت نهاد هایی مانند شبکه تبلیغی، بسیج، هلال احمر، مدارس، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و انجمن های اولیاء و مربیان استفاده کرد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدراستان سمنان همچنین از راه اندازی سامانه اینترنتی پیشگیری از اعتیاد در استان خبر داد و گفت: هدف از راه اندازی این سامانه اینترنتی، آموزش و آگاهی از عواقب مصرف مواد مخدر برای گروه های هدف دانش آموزی و دانشجویی است لیکن با راه اندازی این سایت ها به صورت جداگانه، آسیب های مصرف مواد مخدر و راه های مبارزه با آن و نحوه ترک معتادان آموزش های لازم ارائه خواهد شد.

دامغان نیازمند عزم جدی در مبارزه با مواد مخدر است

فرماندار دامغان نیز در این جلسه با بیان اینکه این شهرستان با وجود قرار گرفتن بر سر راه کریدور شمال به جنوب و دارابودن راه های مواصلاتی و فرعی زیاد نگاه ویژه ای را در زمینه کشف و مبارزه با مواد مخدر می طلبد، گفت: همه دستگاه های اجرایی باید اقدامات فرهنگی در این زمینه انجام دهند و بخشداران نیز در سطح بخش ها چنین جلساتی را برگزار و گزارش آن را به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مستقر در فرمانداری اعلام کنند.

علی اصغرمجد به فعالیت انجمن معتادان گمنام در این شهرستان و برگزاری جلسات آن به صورت تخصصی اشاره کرد و ابراز داشت: اثر بخشی و کاربردی بودن فعالیت های این قبیل انجمن ها می تواند در مبارزه با مواد مخدر به خصوص در بین جوانان موثر واقع شود.

وی حضور و مشارکت مردم در زمینه مبارزه با مواد مخدر و همچنین استفاده از سازمان های مردم نهاد در این زمینه ضروری برشمرد و افزود: باید جوانان و نوجوانان را با بلاهای خانمانسوز مصرف مواد مخدر آشنا کرد تا به سمت و سوی این پدیده روی نیاورند.