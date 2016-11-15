به گزارش خبرنگار مهر ، اسدالله درویش امیری ظهر سه شنبه در مراسم آیین تجلیل تودیع و معارفه فرماندار شهرستان خرمدره ضمن گرامی داشت یاد و خاطره ۱۱۵ شهید شهرستان خرمدره خاطر نشان کرد:اجتماع بزرگ عاشقان امام حسین(ع) در پیاده روی اربعین یک افتخار برای شیعیان است.

وی این حرکت را نشان دهنده رشد و بلوغ مردم دانست و افزود : مردم به واقع می دانند که مشکلات اقتصادی و تحریم ها چه تاثیری بر توسعه و اشتغال گذاشته است.

استاندار زنجان با بیان اینکه هدف ما تثبیت شغل شاغلین در بخش شوری و تولیدی و ایجاد مشاغل جدید است، گفت: باید تعاملات مثبت و موثری در بخش های خدماتی و فرهنگی با بانک ها اتفاق بیفتد.

امیری با بیان اینکه باید برای سرمایه گذاران و کارآفرینی انگیزه ایجاد کنیم، یاد آور شد: در ۵ ماه گذشته ۱۶۴ میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن و کشاورزی است که بیش از ۱۱۳ طرح در بخش صنعت و ۱۰۹ طرح به بخش کشاورزی توزیع شده است و۲۱۸ طرح در حال بررسی می باشد و تکلیف و ایجاد امید در مر دم است و انجام درونی را حفظ کنیم.

درویش امیری گفت: انتظار مردم از فرمانداران و مسئولین ،امانت داری، وفاداری نسبت به مردم و صداقت و تلاش و پر کار است.

وی با اشاره به اینکه امروزه برای خدمت به کشور نباید دید سیاسی و امنیتی داشته باشیم، افزود:مسولان و فرمانداران باید مسائل اجتماعی ،اقتصادی، رشد جامعه وعمرانی و توسعه همگانی را اولویت قرار دهند.

استاندار زنجان با تاکید بر فراهم آوردن زمینه صادرات، گفت: در حال حاضر زنجان به ۴۰ کشور صادرات دارد و باید زمینه تعاملات مثبت و موثر بانک‌ها با واحدهای تولیدی فراهم شود.

درویش‌امیری با اشاره به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بنا به درخواست مقام معظم رهبری، گفت: هدف از تشکیل این ستاد، خروج از بحران و ایجاد اشتغال است که برای تحقق این هدف باید عدالت‌محوری، گفتمان‌سازی و علوم دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نظام مالی و توزیع بودجه کشور بیمار است،افزود: برای تحقق این هدف تلاش شد واحدهای نیمه‌فعال را فعال کرده و واحدهایی را که دچار رکود بودند از رکود خارج کنیم.

امیری افزود: بانک‌ها باید بدانند قدم‌هایی را که برای تولیدکنندگان برمی‌دارند در راه ایجاد اشتغال و تثبیت شغل در کشور است و برای این امر تلاش کنند.